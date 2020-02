Nach dem Narrentreiben am Faschingdienstag beginnt eine etwas ruhigere Zeit im Jahr – bis Ostern nutzen viele Menschen die Gelegenheit, auf etwas zu verzichten – sprich, zu fasten.

Quasi eine Expertin auf diesem Gebiet ist Regina Bauer aus Neunkirchen, schließlich beschäftigt sich die Buchautorin in ihrem Werk „Lustvoll leichter leben“ mit Tipps und Übungen, die es ermöglichen sollen, die ersehnte Traumfigur zu erlangen. Dabei soll das Programm nicht nur zu einer Gewichtsreduktion führen, sondern auch zu einem „leichteren Leben“, wie Bauer erklärt.

Persönlichkeit bestimmt die Fasten-Methode

Welche Methoden man beim Abnehmen wähle, hänge von der Persönlichkeit ab. „Ich persönlich bin ein großer Fan davon, dem Körper Essenspausen zu gönnen – und zwar nicht nur in der Fastenzeit, sondern das ganze Jahr über.“ Diese würden wie ein „wahrer Jungbrunnen“ wirken und die Gesundheit verbessern, ist die Autorin überzeugt.

„Ich empfehle tagsüber zwischen den Mahlzeiten Essenspausen zwischen vier und fünf Stunden, und über die Nacht zumindest zwölf Stunden. Diese Zeit darf gerne auch etwas ausgedehnt werden. Wer aber zwischen den Mahlzeiten ständig schon an die nächste Mahlzeit denkt, kann nicht in den Genuss der genannten positiven Effekte kommen“, präzisiert die Neunkirchnerin.

Am 27. Februar – passend zur Fastenzeit – startet Bauer mit ihrem Kurs „Lustvoll leichter leben – Abnehmen beginnt im Kopf“ an der Volkshochschule Gloggnitz.

„Nicht im Sinne von weniger essen, viel mehr in Richtung bewusster leben.“Direktor Gernot Braunstorfer vom G/RG Sachsenbrunn über die Fastenzeit.

Auf den gefährlichen „Jojo-Effekt“ beim Abnehmen verweisen Küchenchef Gerhard Nitsche und Diätologin Eva-Maria Kroisenbrunner vom Landesklinikum in Hochegg. Als Beispiel für einen Einstieg in die Fastenzeit könne man die „Drei Schalttage“ durchführen. Nitsche und Kroisenbrunner erklären: „Dies wären zum Beispiel Reis- oder Suppentage sowie Obst- und Gemüsetage mit dem Ziel, wenig Kalorien zuzuführen. Anschließend sollte eine gesunde Ernährung mit wenig Zucker, Fett und Fleisch durchgeführt werden.“ Besonders wichtig sei es dabei auch, Bewegung zu machen und ausreichend zu trinken, appellieren die beiden.

Am Landesklinikum selbst werden religiöse Tage wie der Karfreitag im Speiseplan berücksichtigt. Außerdem biete man täglich nur mehr eine Fleisch-Hauptspeise sowie hausgemachte zuckerfreie Milchdesserts an.

Als „sinnvoll“ erachtet auch Seminarbäuerin Ingrid Jägersberger aus Puchberg das Fasten, „da wir in der schnelllebigen Zeit im Überfluss leben und viel Ungesundes zu uns nehmen“. Den richtigen Zeitpunkt und die Art des Fastens müsse jeder selbst für sich wählen. Sie selbst verzichtet 40 Tage lang auf Alkohol und Zucker. „Für mich bedeutet Fasten aber nicht nur auf etwas zu verzichten, sondern dem Körper auch etwas zu geben, wie z. B. ausreichend Flüssigkeit, Bewegung, Zeit, frische Luft oder Schlaf“, meint sie.

Behandelt wird das Thema Fasten auch am Gymnasium Sachsenbrunn. „Natürlich ist die Fastenzeit in einer katholischen Privatschule eine besondere Zeit im Jahr“, betont Direktor Gernot Braunstorfer, „aber nicht im Sinne von weniger essen, sondern viel mehr in Richtung bewusster leben.“ Dazu biete man Hilfestellungen an: Neben dem Gottesdienst am Aschermittwoch hat die Schule einen Fastenkalender eingerichtet, der am Monitor in der Aula erscheint. „Außerdem ist der Speiseplan an den Fasttagen fastenmäßig gestaltet.“ Und natürlich widme man sich dem Thema auch im Religionsunterricht...