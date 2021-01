In Feistritz am Wechsel musste die Freiwillige Feuerwehr Feistritz am Wechsel zu drei Einsätzen ausrücken. Unter anderen zu einem Paketzusteller, welcher mit seinem Kleinbus in den Graben rutschte. Beim Eintreffen am Einsatzort stellte sich heraus, dass der Lenker mit komplett abgefahrenen Reifen die Bergstraße hochfahren hatte wollen und zudem keine Schneeketten an Bord hatte. Mithilfe einer Seilwinde wurde der Wagen aus dem Graben gezogen und in weiterer Folge beim Abwärtsfahren zur Bundesstraße gesichert.

Die FF Schwarzau am Steinfeld musste unterdessen zur Triftstraße ausrücken. Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Eine Person wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Nach der polizeilichen Freigabe wurde der Unfallwagen mittels Kran geborgen und verbracht.

Auf der A2 Richtung Wien kam ein Fahrzeug ins Schleudern und prallte bei Schwarzau am Steinfeld gegen die Mittelleitschiene. Verletzt wurde niemand. Nach Absicherung der Einsatzstelle wurde der Unfallwagen von der Stadtfeuerwehr Neunkirchen mittels Kran geborgen und verbracht.

In Gloggnitz-Stuppach musste die Feuerwehr zu einer Lkw-Bergung am sogenannten „Blumberg“ ausrücken. Mittels Seilwinde wurde das Schwerfahrzeug zurück auf die Fahrbahn gezogen.