FF-Chef Josef Huber im Interview: "Kameradschaft hat sehr gelitten!"

Seit über zwei Jahren beschäftigt uns die Corona-Pandemie – auch die Freiwilligen Feuerwehren sind vor den Auswirkungen nicht gefeit. Im NÖN-Interview spricht Bezirksfeuerwehrchef Josef Huber über...

..die fehlenden Feuerwehrfeste in den letzten beiden Jahren und die dadurch entstandenen finanziellen Einbußen: „Jede nicht stattgefundene Veranstaltung in den letzten Jahren fehlt uns im Budget – sei es ein kleiner Frühschoppen, ein Heuriger oder das Zwei-Tages-Fest. Unterm Strich werden die Einnahmen ja immer dazu verwendet, um in Abstimmung mit den Gemeinden Anschaffungen zu tätigen. Einige Feuerwehren haben auch den Fonds des Bundes in Anspruch genommen.“

...über die Rahmenbedingungen, an die man sich in Zukunft bei der Abhaltung von Feuerwehrfesten halten wird: „Wir halten uns natürlich an die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen. In zwei Monaten ist die Hauptsaison – es ist schwer zu sagen, was genau dann gelten wird. Wir haben jedenfalls in den letzten zwei Jahren bewiesen, dass wir verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. So hatten wir kein einziges Mal einen Totalausfall einer Feuerwehr.“

...über seine Lehren aus zwei Jahren Corona-Pandemie: „Die Pandemie war eine große Umstellung für uns. Die Kameradschaft hat sehr darunter gelitten. Der Übungsbetrieb war sehr eingeschränkt und auf das Notwendigste reduziert, Mitgliederversammlungen konnten teils nicht abgehalten werden.“

...darüber, ob er auch Vorteile in der Pandemie sieht: „Natürlich haben wir von Zeit zu Zeit Sitzungen online via ,Teams‘ abgehalten, aber manche Dinge kann man einfach nicht so abwickeln, das geht nicht.“

...Auswirkungen auf den Feuerwehr-Nachwuchs in den einzelnen Wehren: „Auf den Nachwuchs hatte die Situation zum Glück keine großen Auswirkungen, ich wüsste nichts von einem Rücklauf. Der Zuspruch ist nach wie vor gegeben und wir sind in diesem Bereich gut unterwegs. “

...über die Vorbereitungen für die Leistungsbewerbe in Land und Bund: „Jene Feuerwehren, die auch Bewerbsgruppen stellen, sind bereits im Übungsmodus – auch das natürlich je nach Möglichkeiten.“

