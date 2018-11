Die Schuhe liegen noch am Gang verstreut, Mathematikbücher im Wohnzimmerregal, zwei Stoffschweine stehen am Küchentisch und an der Wand kleben Zettel in arabischer Schrift: Jenes Wohnhaus in der Neunkirchner Talgasse, in dem vor drei Jahren noch viele Asylwerberfamilien untergebracht waren, steht inzwischen leer und zum Verkauf. Es ist zu einem Sinnbild der Asylentwicklung der letzten drei Jahre im Bezirk geworden.

„Zur Hochblüte hatten wir über 100 Asylwerber in der Stadt, da war sogar die Installierung eines Lagers beim Roten Kreuz im Gespräch. Jetzt sind es nur noch etwa 40. Traurig bin ich aber darüber nicht, obwohl ich mich freue, dass durch das Engagement vieler Personen es in der Stadt nie wirklich zu gröberen Problemen gekommen ist“, bilanziert ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer zufrieden.

Einer, der sich um die Flüchtlinge in der Bezirkshauptstadt besonders gekümmert hat, war die Organisation „Neunkirchen hilft“: „Bei uns arbeiten ehrenamtlich etwa 35 Personen, wir organisieren Deutschkurse und helfen bei der Ausstattung der Wohnungen, indem wir das Wichtigste zum Leben organisieren. Dafür haben wir auch ein Sachspendenlager eingerichtet, da arbeiten die Flüchtlinge auch mit. Bekleidung, Möbel, Kindersachen gibt es jeden Mittwoch von 16.15 bis 17.30 Uhr“, berichtet Koordinator Gerhard Grundtner. Seit einem Jahr gibt es auch kostenlosen Nachhilfeunterricht für Kinder. Die zehn Schüler werden von Lehrern ebenfalls ehrenamtlich betreut. Insgesamt leben derzeit 76 Nationen in Neunkirchen.

"Wir haben in einer sehr schwierigen Zeit geholfen"

Noch weit dramatischer sah es vor drei Jahren in Ternitz aus: Mit Bussen wurden tausende Asylwerber in ein Transitquartier beim Rathaus gebracht. Vom Roten Kreuz wurden damals provisorisch Feldbetten aufgestellt. Die Organisation verlangte dem Roten Kreuz und auch der Stadt viel ab: Innerhalb von fünf Tagen kamen in Ternitz 20 Busse mit 1.200 Personen an – Menschen, die damals Angst hatten und nicht die Halle wollten, da sie nicht wussten, was passiert. Erst mit Dolmetschern wurde den Menschen klar gemacht, was hier passiert. Knapp vier Monate später wurde das Lager geschlossen. Innerhalb dieses Zeitraums wurden 10.000 Menschen betreut.

„Wir haben in einer sehr schwierigen Zeit geholfen“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak über den Flüchtlingsstrom. Aber auch danach hat sich die Stadtgemeinde für Asylwerber eingesetzt. So wurde eine Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge beim Umspannwerk geschaffen. „Wir sind ein sehr striktes Konzept gefahren, haben mit der Bevölkerung ganz eng kooperiert. Viele haben auch Patenschaften für den ein oder anderen Flüchtling übernommen“, ist der Stadtchef froh über so viel Hilfsbereitschaft. Und auch die Integration der Jugendlichen habe in den letzten Jahren sehr gut funktioniert. „Einige haben beim Fußballverein gespielt, andere sind bereits fixe Schüler in der HAK Neunkirchen oder der Tourismusschule“, so Dworak. Im Juni wurde das Flüchtlingsheim geschlossen.

Übrigens nicht als Einziges im Bezirk Neunkirchen: So stand bis heuer auch der „Tirolerhof“ Flüchtlingsfamilien als Unterkunft zur Verfügung. Im September wurde das Quartier mit seinen noch 20 verbliebenen Personen geräumt. Nun soll aus dem Objekt laut den Besitzern ein Hotel werden.