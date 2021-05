Einer, der der Fußball-Europameisterschaft nicht nur entgegenfiebert, sondern sie bereits herbeisehnt, ist der Grafenbacher Michael Grillitsch: Verständlich, steht doch sein Sohn Florian, der aktuell bei Hoffenheim in der Deutschen Bundesliga eine starke Saison spielt, erstmals im A-Teamkader bei einem Fußball-Großereignis.

„Meine Frau und ich freuen uns schon sehr und natürlich versuchen wir nach Möglichkeit, die Spiele der Nationalmannschaft vor Ort live zu sehen. Für einen Vater ist so etwas eine ganz tolle Geschichte, mein persönlicher Höhepunkt“, so Papa Grillitsch, der seinen Sohn seit Kindesbeinen an fußballerisch begleitet hat. „Bei der Heim-EM 2008 in Österreich war er noch mit mir auf den Zuschauerrängen“, muss der Papa schmunzeln. Er rechnet auch damit, dass sein Sohn zu Einsatzminuten kommen wird. Sein Tipp: „Das Achtelfinale sollte möglich sein!“ Komplettes Neuland sei das Ereignis aber weder für ihn noch für Florian: „Florian hat schon die U 20-Weltmeisterschaft in Neuseeland gespielt und war auch bei der U 18-Europameisterschaft in Ungarn dabei.“

Aber es gibt auch Fans, die den anderen Weg gegangen sind und ihre bereits fix in den Händen gehaltenen Tickets wieder zurückgegeben haben. Einer von ihnen ist der Ternitzer SPÖ-Vizebürgermeister und Landtagsabgeordnete Christian Samwald: „Ich hatte Karten für das erste Spiel der Österreicher in Nordmazedonien. Aber letztendlich war mir die Lage zu unsicher und nur für ein Match hinfliegen zahlt sich auch nicht aus“, erklärt der eingefleischte Fan der Nationalmannschaft und von Austria Wien.

Zuschauen bei EM als

„einzigartiges Erlebnis“

Immerhin konnte Samwald als Trostpflaster zumindest einmal Europameisterschaftsfeeling live genießen. Und zwar vor fünf Jahren in Frankreich: „Da habe ich Österreich gegen Island gesehen. Wir haben zwar 1:2 verloren, aber es war ein tolles und einzigartiges Erlebnis, das ich gerne noch einmal wiederholen möchte“, erinnert er sich mit Wehmut. Zumindest im Fernsehen wird er sich aber die Spiele ansehen und rechnet damit, dass die Österreicher überraschen werden: „Das Achtelfinale traue ich der Mannschaft durchaus zu.“

Christian Samwald hat die Eintrittskarte vom EM-Spiel in Frankreich noch aufgehoben. NOEN

Auch SC Neunkirchen-Vorstandsmitglied und Fußballfanatiker Gerhard Klambauer hatte bereits Tickets für das Spiel gegen Nordmazedonien in der Tasche. Aber ähnlich wie Samwald gab er die Karten aufgrund der unsicheren Lage zurück: „Das hat problemlos funktioniert. Auf das Geld vom Flug warte ich aber noch immer“, sieht es Klambauer mit einem lachenden und weinenden Auge...