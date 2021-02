Von 17. bis 25. April wird "mit ein bisschen Wehmut aber mit vollem Engagement" die Saison mit einem traditionellen "full house" in dem Areal in Prigglitz im Bezirk Neunkirchen eröffnet, hieß es am Mittwoch per Aussendung.

Sterne, Paare, Erdfrauen und andere Gäste bevölkern seit vergangenem Jahr die „Kunst in der Landschaft“ des Prigglitzer Guts Gasteil Kunst in der Landschaft / Gut Gasteil

In der Galerie werden ab 1. Mai die Werke von Leena Naumanen und Angi Eisenköck zu sehen sein. Die folgende Ausstellung stellt die Arbeiten von Richard Kaplenig den Bildern von Anna Maria Brandstätter gegenüber.

Den Abschluss machen die abstrakten Gemeinschaftswerke der "Schichtarbeiter" Bernard Antl und Markus Schmidel gemeinsam mit den Natur-Eindrücken von Mona Seidl. Die Wege, die durch die zwölfte Ausgabe von "Kunst in der Landschaft" auf dem 14 Hektar großen Gelände führen, seien ganzjährig frei zugänglich, wurde betont.