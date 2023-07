Gerichtsprozess: Drogen an 17-jährige Entzugspatientin abgegeben

Die Frau bekannte sich gleich zu Beginn „schuldig“ und gab an, dass ihr die Sache im Nachhinein viel Kopfzerbrechen bereitet habe. „Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl dabei, aber ich hab' ihr trotzdem ein kleines bisschen Heroin abgegeben.“ Sie erklärte, dass sie am 17. Dezember mit ungefähr einem halben Gramm Heroin und drei Pillen Benzodiazepin zurück in die Therapie-Einrichtung gekommen sei. „Das Mädchen hat das anscheinend mitbekommen und als ich mir am WC eine Line gelegt und nur zur Hälfte konsumiert hatte, um den Rest etwas später zu nehmen, hat sie mich angebettelt, ihr etwas abzugeben. Ich habe dann noch die Hälfte vom Rest selbst gezogen und das letzte Viertel hat sie bekommen. Sie hat gebettelt und gebettelt, aber ich hätte es nicht tun sollen.“

Die 17-Jährige, die so gebettelt haben soll, war als Zeugin geladen und bestätigte, dass sie das Heroin auf eigenen Wunsch zu sich genommen hatte. Frage der Richterin: „Haben Sie die Therapie abgeschlossen?“ Antwort, nach einer längeren Pause: „Nein.“

Die Angeklagte gab vor Gericht an, dass sie seit dem Vorfall keine Drogen mehr nehme und jetzt in einer Notschlafstelle untergekommen sei. Sie wurde wegen unerlaubtem Umgang mit Suchtgift und Weitergabe an eine minderjährige Person zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Nachsatz der Richterin: „Ich finde es persönlich sehr bedenklich, dass man so etwas in einer Therapieeinrichtung macht und dann auch noch mit einer Minderjährigen.“ Das Urteil ist nicht rechtskräftig.