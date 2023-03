Bezirk Neunkirchen Gestoppt: Dreijährige saß in LKW-Kabine während der Fahrt am Boden

I m Rahmen einer Verkehrsschwerpunktaktion entlang der Südautobahn (A2) im Bezirk Neunkirchen hat die Polizei am Dienstag einen Lkw angehalten, in dem die dreijährige Tochter des Chauffeurs am Boden der Fahrerkabine saß.