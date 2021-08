Gratis PCR-Coronatests in sieben Apotheken .

An die 870 Apotheken in Österreich bieten - laut Angaben der Österreichischen Apothekenkammer - kostenlose PCR-Coronatests an, sieben im Bezirk Neunkirchen. Negative Ergebnisse sind 72 Stunden lang gültig, etwa in der Nachtgastronomie.