Grünbach: Alkolenker schob nach Pkw-Kollision zurück & stieß gegen Lkw

Gleich nach dem Crash in Grünbach am Schneeberg legte der 72-Jährige den Retourgang ein und stieß beim Zurückschieben gegen einen Lkw, der wegen des Unfalls angehalten hatte, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit. Der Pensionist wurde mit Verletzungen ins Spital gebracht. Eine Alkotest ergab 1,62 Promille, der Mann ist den Führerschein vorläufig los.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 13.00 Uhr beim Einbiegen auf die B26. Die drei beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der 72-Jährige wurde im Landesklinikum Wiener Neustadt behandelt. Die anderen Lenker und ihre Mitfahrer blieben unverletzt.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.