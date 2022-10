Bezirk Neunkirchen: Grüne jubeln, auch FPÖ zufrieden

Naturgemäß zufrieden zeigt sich am Sonntagabend Neunkirchens grüner Bezirkssprecher Johann Gansterer, Vizebürgermeister in Neunkirchen: „Das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis, das ich auch erhofft habe.“ Es sei trotz der Umfragen bis zuletzt nicht ganz klar gewesen, ob ein Sieg im ersten Wahlgang tatsächlich eintritt. Dass die Höhe des Wahlergebnisses unter jenem liegt, das die allermeisten Bundespräsidenten bei ihrer Wiederwahl erreicht haben, sei auf die hohe Anzahl an Kandidaten zurückzuführen: „Da war von Anfang an klar, dass Van der Bellen nicht 60 oder 70 Prozent holen wird.“ Überrascht hat Gansterer das Ergebnis von Tassilo Wallentin – er hätte es niedriger eingeschätzt.

In Optimismus übt sich trotz des Nichterreichens der Stichwahl auch Landtagsabgeordneter Jürgen Handler, geschäftsführender Bezirksparteiobmann der FPÖ. „Für die FPÖ geht es in weiterer Folge darum, diese immer lauter werdenden Stimmen der Menschen weiter zu vertreten. Wir haben als einzige Parlamentspartei bei der Bundespräsidentenwahl dagegengehalten und gezeigt, dass wir die Alternative zu diesem politischen Einheitssystem waren und auch in Zukunft sein werden.“ Das vorläufige Bezirksergebnis für Neunkirchen freut Handler, „die Stimmen waren klar über dem Bundestrend, das zeigt, dass wir im Bezirk sehr gut zusammenarbeiten“, so Handlers Einschätzung.

ÖVP und SPÖ sehen "Stabilität"

ÖVP-Bezirksparteiobmann Hermann Hauer. Foto: ÖVP NÖ

Gratulationen an den wiedergewählten Bundespräsidenten kommen von ÖVP-Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordnetem Hermann Hauer, der im Vorfeld (wie sein SPÖ-Pendant) keine Wahlempfehlung abgegeben hatte. „Alexander Van der Bellen ist zu gratulieren, aber auch allen anderen, die sich zur Wahl gestellt haben, das ist Demokratie.“ Die Wählerinnen und Wähler hätten „eine ruhige Amtsführung in schwierigen Zeiten honoriert“, so Hauer. Wie Hans Gansterer hat ihn das Abschneiden von Tassilo Wallentin überrascht: „Er hat mit einem Inserat in der größten Tageszeitung Österreichs und einmal Brennholz verteilen doch acht Prozent erreicht“, spielt Hauer auf Wallentins doch recht reduzierten Wahlkampf an.

SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Christian Samwald. Foto: SPÖ NÖ

Die Menschen hätten „Stabilität“ gewählt, reagiert Landtagsabgeordneter und SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Christian Samwald auf das vorläufige Wahlergebnis. „Ich habe das auch so ähnlich erwartet. Die Menschen haben eine klare Entscheidung getroffen, ich denke, dass das auch sehr vernünftig ist.“ Während seinem ÖVP-Kollegen Hermann Hauer das starke Abschneiden von FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz in Schwarzau im Gebirge (er liegt dort hauchdünn auf Platz eins) zu denken gibt („Das ist ein klarer Auftrag der Leute, dass sie mit manchem nicht zufrieden sind“), sieht Samwald das anders: „Ich denke, dass man Ergebnisse einer Bundespräsidentenwahl nicht mit Gemeindepolitischem vergleichen kann. Ich sehe da keinen Zusammenhang.“

