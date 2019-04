Ein Fisch, der im Gemeindeteich zubeißt und für dessen Bissfolgen die Kommune Schmerzensgeld zahlen muss? Mit einem solch spektakulären Fall kann die Bezirkshauptstadt zwar nicht dienen, aber Neunkirchens Stadtamtsdirektor Robert Wiedner erinnert sich an zumindest drei skurrile juristische Auseinandersetzungen aus der jüngsten Vergangenheit, wo die Stadt zum Teil haftbar gemacht wurde.

Der wohl skurrilste ereignete sich bereits 2017, als sich ein gehbehinderter Mann die Jacke bei einem Zeitungsständer, der an einem Laternenmast befestigt war, aufriss und die Stadt für den Schaden haftbar machte: „Wir sind da nicht rausgekommen und mussten 50 Euro zahlen“, erinnert er sich mit Kopfschütteln.

Auch der zweite Fall löst ähnliche Emotionen aus: Hier war ein Mann bei der Überquerung der Straße im Winter zu Sturz gekommen. Vor Gericht kam die Gemeinde zumindest mit einer Teilschuld davon, weil der Verletzte beim Weg zu seinem Auto in die Tasche nach dem Fahrzeugschlüssel gegriffen hatte und deshalb unaufmerksam war.

Weniger glücklich endete der Sturz eines Radlers für die Gemeinde: Das Opfer wollte einer Pfütze ausweichen, geriet aufs weiche Bankett und kam deshalb zu Sturz. Die Reinigungskosten für die Jacke in der Höhe von 46 Euro blieben an der Gemeinde hängen.

„Leider ist es so, dass heute immer weniger Menschen Eigenverantwortung übernehmen und die Schuld krampfhaft und mit allen Mitteln nur bei den anderen suchen“, macht sich ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer ob der Entwicklung Sorgen: „Fast jeder hat eine Rechtsschutzversicherung und schon nehmen die Dinge ihren Lauf!“ Immerhin blieb die Stadt seit dem Vorjahr von solchen Verfahren verschont.

Neunkirchens ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer.

Von ähnlichen Vorfällen kann Ternitz‘ SPÖ-Bürgermeister und Präsident des Verbandes sozialdemokratischer Gemeindevertreter (GVV) Rupert Dworak zwar nicht berichten, dennoch sei Vorsicht geboten, besonders bei der Schneeräumung. „Da glaubt man ja nicht, welch‘ bürokratischer Aufwand da dahinter steckt. Da zeichnen wir alles ganz genau auf, um bei einer möglichen Verhandlung alle Arbeitsschritte nachweisen zu können“, so der Stadtchef. Auch der Baumkataster wird von der Stadtgemeinde immer wieder auf den neuesten Stand gebracht.

Passiert sei bis dato in Ternitz aber nichts. „Wir achten immer darauf, dass alles gewartet und in Ordnung ist“, meint Dworak, denn so könne die Gemeinde, beispielsweise bei einem Sturz auf der Treppe im Rathaus (siehe Bild oben) nicht haftbar gemacht werden.

Ganz andere Probleme plagen die Gemeinde Willendorf im Schneebergland: „Derzeit kämpfen wir gegen Verunreinigungen auf den Fahrbahnen. Auslöser sind Reiter mit ihren Pferden. Die meisten sind ja untadelig, doch kommt es in letzter Zeit häufig vor, dass Pferdekot auf den Straßen liegt. Das ist rücksichtslos, gefährlich und kann für die Gemeinde zu Haftungsproblemen führen“, weiß ÖVP-Bürgermeister Hannes Bauer auf NÖN-Anfrage zu berichten. „Besonders auf asphaltierten Straßen ist Pferdemist in Verbindung mit Regen gefährlich, da die verunreinigten Stellen extrem rutschig werden.

Da es hier auch zu Haftungsfragen kommen kann, werden von uns jetzt alle Vorfälle der Polizei gemeldet, um finanziellen Ansprüchen an uns vorzubeugen“, so Bauer.

Die Debatte verfolgt hat auch Florian Diertl, Bürgermeister der Marktgemeinde Puchberg am Schneeberg, SPÖ: „Ich kenne die Geschichten aus den Zeitungen. Aus meiner bisherigen Ära als Bürgermeister sowie aus meiner Zeit als Vizebürgermeister wären mir derartige Fälle aber nicht bekannt“, ist der Ortschef froh, dass es zu keinen Komplikationen gekommen ist.