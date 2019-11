Haubenregen für ,,Bevanda" und ,,Gaumenkitzel" .

Erstmals gibt es heuer im bekannten Gaul&Millau eine Neuordnung bei der Hauben-Bewertung. Wurden bislang in der ,,Gourmetbibel" vier Hauben als höchste Auszeichnung vergeben, so gibt es ab sofort sogar fünf für den Olymp des Kochhimmels: Über jeweils zwei Hauben und 13 Punkte dürfen sich im Bezirk das ,,Bevanda" in Gloggnitz und das Restaurant ,,Gaumenkitzel" im Molzbachhof in Kirchberg freuen, der ,,Knappenhof" in Reichenau bekam so wie zuletzt mit 12 Punkten eine Haube.