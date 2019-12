Sowohl auf Landesebene, als auch auf Bezirksebene gilt eines: Nur die ÖVP steht in allen Gemeinden auf dem Stimmzettel. Im Bezirk Neunkirchen kandidiert die Volkspartei in allen 44 Gemeinden, in 30 davon stellt sich ein amtierender ÖVP-Bürgermeister dem Wählervotum. Bei der Wahl gelte es, die „hervorragende Ausgangslage“ zu halten, so Parteichef Hermann Hauer.

Das Ziel der SPÖ, in allen Gemeinden zu kandidieren, konnte nicht ganz erreicht werden – wenngleich man die Kandidatur in St. Corona am Wechsel mit Alexander Gatty hingegen schaffte. Die SPÖ Prigglitz, die aktuell drei Mandate im Ortsparlament hält, tritt hingegen nicht mehr als solche an. Vielmehr treten die SPÖ-Gemeinderäte als überparteiliche Liste an. Seitens der Bezirks-SPÖ betont man jedenfalls, dass es „noch nie so schwierig war, Kandidaten zu finden“.

Die FPÖ wollte ursprünglich in mehr als 30 Gemeinden auf dem Stimmzettel stehen – geworden sind es 24, zwei weniger als 2015. Zwar kommen in Aspangberg und Wartmannstetten FPÖ-Listen hinzu, in Semmering, Warth und Würflach werden die Freiheitlichen jedoch nicht kandidieren. „Wichtig ist mir: Wo wir kandidieren, sind wir gut aufgestellt“, so der geschäftsführende FPÖ-Parteichef Jürgen Handler.

Die Grünen kandidieren in sieben Gemeinden, die NEOS schafften das Antreten lediglich in zwei Gemeinden: Ternitz und Willendorf.