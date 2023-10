Hohe Energiepreise: „Tanken ist Luxus!“

Die Treibstoffpreise steigen, Tanken wird wieder teurer. Die NÖN fragte bei Autofahrerinnen und -fahrern sowie Unternehmen nach, wie sie mit den steigenden Spritpreisen zurecht kommen.

Lokalaugenschein bei einer Tankstelle in Gloggnitz: Es ist Samstagnachmittag, das Wetter ist traumhaft schön - ein Tag, der zu einer Fahrt in die nahe gelegenen Berge einlädt. „Normalerweise ist hier viel mehr los“, meint ein Audifahrer, er hat gerade seinen Wochenendeinkauf erledigt, „aber wundern tut mich das nicht!“ Es ist kurz vor 15 Uhr, die Anzeigetafel weist den Liter Diesel mit 1,742 Euro, den Liter Super mit 1,632 aus. „Ich überlege es mir derzeit gut, ob ich wirklich überall hin mit dem Auto fahren muss“, merkt eine junge Frau an, auf der Rückbank schläft die zweijährige Tochter im Kindersitz, „in der Stadt ist das vielleicht einfacher, aber den Einkauf möchte ich nicht kilometerweit schleppen.“

Gespart wird vor allem in der Freizeit

Eine Gruppe Motorradfahrer aus Wien und Umgebung nutzt das schöne Wetter zu einer Fahrt ins Grüne. „Die Preise sind ein Wahnsinn!“, kommen die Biker beim Tanken mit der NÖN ins Gespräch, „früher waren wir öfter unterwegs, aber jetzt ist so eine Fahrt schon ein Luxus, dabei ist es heute ja direkt günstig.“

Nicht alle Kunden tanken ihr Fahrzeug voll, eine Familie aus dem Bezirk tankt für exakt 25 Euro, im Kofferraum der Einkauf vom nahe gelegenen Supermarkt: „Man muss sich genau überlegen, was wichtiger ist“, meint der Lenker. Für eine längere Fahrt reicht es an diesem Wochenende augenscheinlich nicht mehr.

„Man merkt schon, dass die Kunden weniger fahren“, erzählt auch Annemarie Hochhauser vom gleichnamigen Tankstellenbetrieb, „die Leute überlegen sich gut, wo sie Geld ausgeben.“ Vor allem in der Freizeit und am Wochenende sei ein Umsatzrückgang zu bemerken. „Die Leute setzen Prioritäten“, gibt sie zu bedenken, „man denkt sich, mache ich den einen oder anderen Ausflug, oder überlege ich mir das.“

Diese Entwicklung betreffe aber nicht nur den Spritpreis, sondern viele Bereiche, wie etwa die Baubranche. „Die Menschen tanken und kaufen weniger, es wird weniger gebaut, dadurch gehen auch im Transportwesen die Aufträge zurück“, skizziert Hochhauser die Zusammenhänge, „dadurch fahren dann weniger Lkws.“ Eine Prognose, wie sich die Spritpreise weiterentwickeln, sei schwer zu treffen. Viele Faktoren, wie Kriege und die aktuellen Unruhen im Nahen Osten, machen eine Vorhersage unmöglich.

Auch Franz Paulischin – er leitet seit 45 Jahren ein Transportunternehmen, der Familienbetrieb betreibt auch mehrere Tankstellen – beobachtet die Preissituation täglich. „Die Wirtschaft leidet unter einem enormen Kostendruck, wie auch unsere Sparte. Drohende Auftragsrückgänge können teilweise durch zusätzliche Kundenaquirierung kompensiert werden. Die laufend steigenden Treibstoffpreise erschweren allerdings unsere Bemühungen“, sorgt sich der Puchberger Unternehmer.

Die Aufträge seien überall aufgrund der Weltwirtschaftslage zurückgegangen: „Inflation, Kriege, Lockdown - alles spielt hier mit“, zieht Paulischin Resümee, „die Treibstoffpreise steigen und steigen, günstiger werden sie sicher nicht in nächster Zeit.“

Wenig Einsparpotenzial in der Landwirtschaft

In der Landwirtschaft sei die Lage sehr schwierig, betont der Würflacher Bauernbundobmann Michael Speringer: „ Wir müssen die Kosten fressen, weitergeben können wir sie nicht!“ Durch bessere Technik und pfluglose Bodenbearbeitung versuche man einzusparen. Die Landwirte seien jedoch bei den Traktoren auf Diesel angewiesen. Viele Bauern hätten einen Dieseltank daheim und es gebe eine geringe Agrardiesel-Rückvergütung, doch viele müssten derzeit auf finanzielle Reserven zurückgreifen.

Wenig Einsparpotenzial haben auch die Blaulichtorganisationen. „Allein im Roten Kreuz Niederösterreich benötigen wir rund 300.000 Liter Diesel pro Monat“, gibt Pressesprecherin Sonja Kellner zu bedenken. „Wir sind da, um zu helfen, wir sind da, um Menschen in Not zu retten und ins Krankenhaus zu bringen. Ohne Wenn und Aber. Wir können nicht auf dem Weg zum Krankenhaus – mit einem Patienten an Bord – einfach stehenbleiben, weil die Spritkosten zu hoch sind und wir uns die Tankfüllung nicht mehr leisten können.“

Die ehrenamtlichen Feuerwehren finanzieren Fahrzeuge, Ausrüstung und Sprit vorrangig durch Spenden, Feste und Subventionen. Einsparungspotential bei Diesel gibt es wenig: „In einer Notsituation können wir nicht überlegen, ob wir fahren oder nicht“, sagt Kirchbergs Kommandant Harald Hollendohner, „ wenn es brennt, müssen wir einsatzbereit sein!“