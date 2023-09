Inflation: SPÖ NÖ will mit sieben Anträgen Teuerung bekämpfen

Im Juli war sie noch auf 7,0 Prozent gesunken, im August stieg sie wieder auf 7,4 Prozent an - die Rede ist von der Inflationsrate in Österreich. Die SPÖ NÖ will daher in der morgigen Landtagssitzung ein Bündel an Anträgen einbringen, um die Teuerung abzufedern - denn „Wohnen darf nicht zum Luxus werden, hier sind wir aber schon fast angekommen“, so Bezirksgeschäftsführerin Carina Perner-Reiter am Mittwochvormittag vor Medienvertretern.

Als Beispiele für den Bezirk nannte die SPÖ etwa den Grundpreis für ein Eigentumshaus - der Grundpreis pro Quadratmeter betrug, so eine Erhebung der Statistik Austria, im Jahr 2019 noch 64,30 Euro, im Vorjahr waren es bereits 71,30 Euro. Die Errichtungskosten (Grund- und Hauspreis gesamt) stiegen von 2019 auf 2022 um 55,72 Prozent, so die Erhebung.

Konkret fordern die Sozialdemokraten u.a. die Etablierung eines NÖ Bodenfonds, einen Preisdeckel für den gemeinnützigen Wohnbau, eine höhere Förderung für einen Umstieg bei der Heizung sowie ein Einfrieren der Richtwertmieten. Insgesamt sieben Anträge sind es, die die SPÖ morgen einbringen will, damit sie Ende Oktober im Landtag debattiert werden können.

Bezirksparteichef, Landtagsabgeordneter Christian Samwald kritisiert: "Die Einmalzahlungen verpuffen, wirklich langfristige Lösungen gibt es nicht!" Foto: Philipp Grabner

Für Bezirksparteichef Christian Samwald ist es „höchste Zeit“, schließlich „sieht es nicht danach aus, als würde die Inflation zurückgehen“. Seine Kritik an Landes- und Bundesregierung: „Die Einmalzahlungen verpuffen, wirklich langfristige Lösungen gibt es nicht.“ Zwar betreffen etliche Forderungen den Bund, „doch die ÖVP NÖ hat eine gewisse Nähe zur Bundesregierung“, so Samwald mit Blick auf die schwarz-grüne Koalition.

Madhavi Hussajenoff, geschäftsführende Gemeinderätin in Grünbach sowie SPÖ-Bezirksspitzenkandidatin bei der kommenden Nationalratswahl, unterstreicht die Forderungen. „Der Bau eines Eigenheims ist für viele unleistbar geworden. Paaren mit Kinderwunsch wird es oftmals verwehrt, in der Region zu bleiben.“ Dass der Eigenmittelanteil bei Aufnahme eines Kredites mittlerweile bei 20 Prozent liegt, sei oftmals eine große Hürde: „Da sollte man schon überlegen, das herunterzusetzen“, so Hussajenoffs Appell.

Die Teuerungswelle schlage sich auch bei den Härtefallfonds der Gemeinden nieder, so Hussajenoff und Samwald unisono. „Fast alle Anliegen werden bewilligt“, berichtet Hussajenoff, die in ihrer Heimatgemeinde Mitglied von Gemeinderat und -vorstand ist. „Die Problemstellung geht weit in die Mittelschicht hinein“, konstatiert Samwald, der nicht nur Vizebürgermeister in Ternitz ist, sondern auch Wohnbausprecher seiner Partei im Landtag.