233 Gemeinden – so viele wie noch nie – werden in den kommenden drei Jahren den Titel „NÖ Jugend-Partnergemeinde“ tragen. Im Rahmen einer Festveranstaltung wurden diese Zertifizierungen in der Arena Nova in Wr. Neustadt von Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (parteifrei, ÖVP-nominiert) vergeben.

Die Zertifizierung als Partnergemeinde soll für den Ort laut Land NÖ „ein Qualitätszeichen“ sein, welches „Jugendarbeit mit hoher Qualität und passendem Angebot“ bezeichnet. Der Bogen der Kriterien für eine Jugend-Partnergemeinde spannt sich von der aktiven Mitbeteiligung der Gemeinde, dem Raumangebot für die Jugend bis hin zu Jobinitiativen, persönlichen Zukunftsperspektiven und einem guten Info-Angebot der Gemeinde.

„Unsere Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte gestalten ihr Umfeld aktiv und sehr attraktiv. Ein Dank gebührt auch den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern für ihr großes Engagement. Mit ihnen, dem NÖ Gemeindebund und dem NÖ GemeindevertreterInnenverband und vor allem auch mit unseren Jugendorganisationen, haben wir starke Partner für die jungen Menschen in unseren Gemeinden“, freut sich Teschl-Hofmeister über die Rekordbeteiligung.