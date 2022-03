Katastrophe unter Tage: Über das Grubenunglück von 1924

Im Enzenreither Ortsteil Hart wurde bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Braunkohle entdeckt. Nach einem wenig ergiebigen Tagebau ging der Bergbau an den Industriellen Alois Miesbach, der den Tiefbau begann und nach seinem Tod 1857 an seinen Neffen, den „Ziegelbaron“ Heinrich Drasche. Nachdem der relativ kleine Harter Kohlenbergbau nicht in das Imperium von Drasches Erben passte, ruhte der Abbau von 1880 bis 1901, als die „Harter Braunkohlen Bergbau AG“ von den Gewerken Hugo von Noot und Carl Später, Inhaber der Veitscher Magnesitwerke, gegründet wurde. 1907 bis 1910 wurde zur Neuaufschließung der Lagerstätte der Gute-Hoffnung-Schacht auf 253 Meter abgeteuft.

Am 24. Juni 1924 ereignete sich im Bergwerk die Katastrophe: Wenige Wochen vor dem Unglück war ein Grubenbrand ausgebrochen, bei dem bereits ein Arbeiter den Tod gefunden hatte. Der betroffene Bereich war abgemauert worden und an diesem 24. Juni wollte ihn die Werksleitung wieder freigeben.

Doch bei der Kontrolle war ein Gebrechen an der Rohrleitung, die der Frischluftversorgung diente, nicht entdeckt worden und so wurden die noch vorhandenen giftigen Gase in die Bereiche gedrückt, in denen gerade die etwa 70 Mann der Frühschicht an der Arbeit waren. Die Folgen waren verheerend, auch deswegen, weil die Vorsorge für den Unglücksfall katastrophal schlecht war, es waren kaum entsprechende Atemschutzgeräte vorhanden und auch die wenigsten der Bergleute im Umgang mit diesen geschult.

Eine organisierte Grubenwehr bestand ebenfalls nicht. So musste erst die Grubenwehr aus dem Bergwerk Grünbach angefordert werden, um genügend Männer mit Ausrüstung am Unglücksort zu haben. Dennoch leisteten die Harter Bergleute Übermenschliches um ihre Kameraden zu retten, doch am Ende konnten 29 von ihnen nur noch tot aus dem Schacht geborgen werden. Am Sonntag, dem 29. Juni 1924, wurden die Toten unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in einem Gemeinschaftsgrab auf dem Gloggnitzer Waldfriedhof bestattet.

Nach diesem schwarzen Tag ging die Aktienmehrheit der Harter Braunkohle AG im Jahr 1930 in den Besitz der Graz-Köflacher-Eisenbahn- und Bergbaugesellschaft über und 1939 wurde der Betrieb in die Reichswerke Hermann Göring eingegliedert. 1943 wurde das Bergwerk schließlich geschlossen, weil die Rüstungsproduktion leistungsfähigere Betriebe verlangte. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Kohlenmangel allerdings so groß, dass von 1946 bis 1949 noch einmal oberflächennahe Restbestände in einem kleinen Schurfbetrieb abgebaut wurden.

An das ehemalige Kohlenbergwerk Hart bei Gloggnitz erinnern heute ein Denkmal-stollen in der Nähe des Waldfriedhofs und das große Grabdenkmal für die 29 Toten von 1924 auf dem Bergfriedhof.

