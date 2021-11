Kein Lichtlein brennt: Adventmärkte fallen Lockdown zum Opfer

Es war bereits alles angerichtet, doch der Lockdown machte auch den letzten Bemühungen, die Adventmeile in Seebenstein am kommenden Wochenende durchzuführen, einen Strich durch die Rechnung: „Wir waren bis Samstag in der Vorbereitung, die ersten Hütten sind schon gestanden“, erzählt Walter Seitz, Obmann des Fremdenverkehrs- und Dorferneuerungsvereins, der NÖN.

Auch der Park sei bereits geschmückt – und das soll auch so bleiben, denn „es ist zwar der Adventmarkt abgesagt, aber nicht Weihnachten. Bei einem Spaziergang durch den Seebensteiner Park kann man sich so nun auch psychisch etwas erholen.“ Eine Ersatzveranstaltung nach dem Lockdown ist nicht geplant: „Die Pandemie ist auch danach noch nicht vorbei“, hält der Obmann fest.

„Ausschlaggebend war, dass ein besinnlicher Advent unter diesen Bedingungen nicht durchführbar gewesen wäre“ Florian Diertl

Bereits am 17. November – also noch vor Bekanntwerden des neuerlichen Lockdowns – wurde die Adventveranstaltung im Kurpark Puchberg abgesagt. Sie hätte am 4. und 5. Dezember stattfinden sollen. „Ausschlaggebend war, dass ein besinnlicher Advent unter diesen Bedingungen nicht durchführbar gewesen wäre“, begründet Ortschef Florian Diertl (SPÖ) seine Entscheidung. Ähnlich die Reaktion in Grünbach, wo ebenso am 17. November die Adventveranstaltung in der Barbarahalle bzw. am Schulparkplatz abgesagt wurde.

Und auch in der Bezirkshauptstadt mussten die Lions die Reißleine ziehen: Der traditionelle Stand am Hauptplatz wird nun doch nicht aufgebaut, so Präsident Gerhard Motsch.

