Zu insgesamt 16 Sturmeinsätzen mussten die Feuerwehren im Bezirk Neunkirchen am 23. und 24. Dezember ausrücken.

Großteils mussten umgestürzte Bäume entfernt werden. In Reichenau, Aspang und Zöbern stürzten Bäume auf Stromleitungen und sorgten für Stromausfälle. Techniker der EVN konnten die Schäden schnell beheben. In Mariensee stürzte ein Baum auf eine Telefonleitung.

In Ternitz Pottschach löste sich ein Blechteil von einem Hausdach. Nachdem sich die Feuerwehrleute mittels Leiter Zugang zum Dach machten, konnte die Gefahr gebannt werden.

In Mönichkirchen stürzte ein Baum auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr rückte zur Beseitigung des Sturmschadens aus.

Generell mussten im Bezirk Neunkirchen die Feuerwehren Aspang, Königsberg, Mariensee, Feistritz am Wechsel, Ternitz Pottschach, Reichenau, Küb, Payerbach, Edlitz, Kirchberg am Wechsel, Schwarzau am Steinfeld und Grimmenstein Markt ausrücken.