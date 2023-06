Kerschbaumer will „nicht nur arbeiten, sondern auch darüber reden“

NÖN: Bezirkssprecher und -verantwortlicher waren bei den Grünen getrennte Funktionen – warum wurden sie nun vereint? Und warum haben Sie die Funktion übernommen?

Josef Kerschbaumer: Nur in den letzten Jahren waren die beiden Funktionen getrennt. Auf meinen Wunsch haben wir die Funktionen wieder vereint. Wir haben uns aber etwas breiter aufgestellt. Gemeinderätin Heidi Prüger aus Payerbach vertritt uns im Landesausschuss, Gemeinderätin Lena Bilonoha aus Neunkirchen kümmert sich weiterhin um die Finanzen und Gemeinderat Wilfried Scherzer aus Reichenau macht den Schriftführer. Nach meiner Kritik, dass man von uns als Bezirkspartei kaum etwas wahrnimmt, war die Meinung: „Dann mach' es du!“

Erklärtes Ziel ist eine verstärkte Kommunikation – tatsächlich hört man von manchen Grünen Ortsgruppen recht wenig. Wo möchten Sie da den Hebel ansetzen? Kerschbaumer: Nicht nur arbeiten, sondern arbeiten und darüber reden und schreiben: Veranstaltungen besuchen, sich ansprechbar machen, eine eigene Zeitung, eingeschränkt soziale Medien und die Bezirksmedien.

Laut Ihrer Einschätzung verlieren die Grünen Wählerinnen und Wähler an FPÖ und KPÖ. Was hat die Partei aus Ihrer Sicht verabsäumt – und wie kann es gelingen, diese Menschen zurückzuholen? Kerschbaumer: Der direkte Übergang zur FPÖ ist minimal. Allerdings ist mancher Unmut, der zum „Wutbürgertum“ führt, nachvollziehbar. Runderneuerte Parteien wie die KPÖ haben kurzfristig den Charme von etwas Neuem und Erfrischendem. Die Grünen haben sich durch die Regierungsbeteiligung etwas abgenützt. Die Koalititonsdisziplin ist den Jungen nicht erklärbar. Die BürgerInnennähe müssen wir leben. Auf die Menschen zugehen, reden über Gott und die Welt.

Aktuell sind die Grünen in sieben von 44 Gemeinderäten im Bezirk Neunkirchen vertreten – in wie vielen Gemeinden wollen Sie im Jahr 2025 bei den Wahlen antreten? Kerschbaumer: Derzeit sind wir in sieben Gemeinden vertreten. Ein hochgestecktes Ziel ist die Verdoppelung der Gemeindegruppen.

In Neunkirchen sind die Grünen als Juniorpartner in Regierungsverantwortung – viele haben den Eindruck, sie würden dort recht ruhig agieren. Wie beurteilen Sie die Performance? Kerschbaumer: Die Neunkirchner Grünen machen gute Sacharbeit. Die Koalitionsdisziplin ist der Preis für eine gut funktionierende Partnerschaft. Eine schlagkräftige Bezirkspartei könnte manches kompensieren.

Die Grünen betonen immer wieder die Wichtigkeit der Frauenpolitik. Im Bezirk sind die Spitzenfunktionen aber allesamt in Männerhand. Sehen Sie hier Aufholbedarf? Kerschbaumer: Insgesamt engagieren sich bei uns in etwa gleich viele Frauen wie Männer. Ich kenne das Problem aus Warth. Es ist oft nur ein banales Zeitproblem. Die Männer im fortgeschrittenen Alter haben oft mehr Zeit als junge Frauen mit Kindern. Der Zeitaufwand für ein Gemeinderatsmandat ist sehr hoch, wenn man wahrgenommen werden möchte. Das ist zumindest meine Erfahrung.