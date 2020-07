Auch, wenn sich die Situation am heimischen Arbeitsmarkt langsam ein wenig entspannt – nach wie vor sind noch immer 3.922 Personen aus dem Bezirk auf Job-Suche, um ganze 29 Prozent mehr als im Juni des Vorjahres. „Die Coronakrise hat die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und viele Menschen schwer getroffen“, weiß Walter Jeitler, Geschäftsstellenleiter des Arbeitsmarktservice in Neunkirchen. Weshalb das AMS eine Vermittlungsoffensive startete – mithilfe kurzer Videoclips auf www.schnellestelle.info präsentieren Berater beispielsweise freie Jobstellen aus dem ganzen Bundesland. Mit einem Klick gelangt man in den sogenannten „eJob-Room“ zum konkreten Angebot und zu weiteren Stellenausschreibungen. Im NÖ-weiten Vergleich sei der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Bezirk aber noch am geringsten ausgefallen, so Jeitler: „Ein Umstand, den wir nicht zuletzt dem guten Branchenmix und der Wirtschaftsstruktur des Bezirkes zu verdanken haben!“

Seit Beginn des sogenannten „Lockdowns“ Mitte März hat die AMS-Bezirksstelle in Summe 1.029 Anträge für Kurzarbeitshilfe von Unternehmen im Bezirk behandelt. 6.700 Arbeitnehmer haben im Laufe der letzten drei Monate im Bezirk Neunkirchen kurz gearbeitet, wobei sich aktuell noch 1.480 Beschäftigte in Kurzarbeit befinden. Insgesamt 12,5 Millionen Euro an Kurzarbeitsbeihilfen wurden dafür im Bezirk Neunkirchen ausbezahlt.

Eines jener Unternehmen, das von der Möglichkeit Gebrauch machte, ist die Scharfegger Rax-, Betriebs- und Verwaltungs-GmbH, die unter anderem das Hotel Raxalpenhof sowie die Rax-Seilbahn betreibt. „Trotz der gesetzlichen Auflagen, unsere Betriebe gänzlich stilllegen zu müssen, galt es für uns, an die Zeit danach zu denken“, erklärt Geschäftsführer Bernd Scharfegger, warum man sich für das Kurzarbeitsmodell entschied. Mit der Maßnahme habe man den Arbeitsplatz von insgesamt 20 Mitarbeitern sichern können, freut sich Scharfegger: „Mit Ende Mai konnten wir den Betrieb an unseren Standorten unter Einhaltung der gesetzlichen Auflagen wieder stufenweise hochfahren.“ Mit der Neuübernahme des Gastbetriebes „Am Wasserwerk in Kaiserbrunn“ hofft Scharfegger nun, einen Teil des Ausfalls der Theatersaison kompensieren zu können: „Wir sehen derzeit vorsichtig optimistisch in die Zukunft“, so Scharfegger. AMS-Chef Walter Jeitler ist von dem Modell ebenso überzeugt: Es habe den Mitarbeitern nicht nur ein höheres Einkommen und mehr Kaufkraft gesichert, „sondern ermöglichte den Betrieben auch, dass sie nach der Krise wieder sicher durchstarten können“, betont der Geschäftsstellenleiter.