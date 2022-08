LED-Umrüstung freut nicht nur Umwelt, sondern auch Budget

Werbung

Sie haben einen geringen Energieverbrauch, spenden sofort volle Helligkeit, „leben“ lange – und schonen, dank guter Energiebilanz, Umwelt und Ressourcen. Dass LED-Leuchtkörper eine Reihe von Vorteilen haben, ist auch für die Gemeinden nicht von der Hand zu weisen. In entsprechend vielen Kommunen kommen die Leuchtmittel daher schon zum Einsatz.

Im heurigen Frühjahr umgerüstet hat die kleine Gemeinde Schrattenbach im Schneebergland. In der 400 Einwohner zählenden Ortschaft wird in der Straßenbeleuchtung komplett auf LED gesetzt – die alten Hochdruck-Natrium-Dampflampen sind Geschichte.

„Wir haben aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen umgestellt und sehen darin eine Reihe von Vorteilen, auch die Umwelt betreffend“, sagt Bürgermeister Franz Pölzelbauer (ÖVP).

Neben den Straßenlaternen – Schrattenbach verfügt über knapp 200 Lichtpunkte – wurden weitere Bereiche umgestellt: Das erneuerte Gemeindeamt verfügt ebenso über LED-Beleuchtung, geheizt wird mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, auf dem Dach der Kulturwerkstätte befindet sich eine Photovoltaikanlage. „Und auch beim öffentlichen WC, das gerade gebaut wird, setzen wir auf LED und eine Luft-Luft-Wärme-Pumpe“, ergänzt Pölzelbauer.

Dass sich die Umrüstung auf LED auszahlt, zeigt ein Blick auf die Kosten. Pro Jahr erspart sich die Gemeinde mit der Umstellung der knapp 200 Lichtpunkte rund 8.500 Euro.

Bezirkshauptstadt war einst Vorreiter

Eine der ersten Gemeinden, die im Bezirk auf LED umgestellt hatten, war die Bezirkshauptstadt. „Das war im Jahr 2012, der Grüne-Vizebürgermeister Martin Fasan war eine treibende Kraft und wir haben damals zum Glück mit Weitblick gehandelt“, erinnert sich ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer. Er erinnert sich aber auch, dass dies nicht ohne politischen Widerstand, aber auch Bedenken aus der Bevölkerung passiert ist. „Wir mussten damals viel Überzeugungsarbeit leisten!“

Die Zahlen sollten der Kommune aber letztlich recht geben: „2012 hatten wir für unsere Leuchtpunkte noch eine Stromrechnung von 119.000 Euro, im Vorjahr mussten wir nur 56.000 Euro bezahlen“, weiß Stadtpressesprecherin Susanne Kohn. Und das, obwohl es mit heute 3.100 Lichtpunkten um etwa 400 Stück mehr gibt als vor zehn Jahren. Auch die Wartungskosten sind parallel dazu deutlich gesunken.

In der Stadtgemeinde Ternitz nimmt man die Umstellung auf LED-Leuchtkörper derzeit in Angriff. So sind die Hochleuchten, sprich jene über den Kreisverkehren, bereits alle ausgetauscht. „Im Rathaus stellen wir gerade Schritt für Schritt um“, erzählt SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak. Auch einige Straßenzüge der Stadtgemeinde werden bereits mit LED beleuchtet.

„Wir erledigen das immer gleich im Rahmen der Straßensanierung“, so der Stadtchef. Generell wolle man, wie auch in den anderen Gemeinden, mit dem Verzicht auf gewisse Beleuchtungen Energie einsparen. So sollen etwa gewisse öffentliche Gebäude in Ternitz in der Nacht nicht mehr erhellt werden. „Wir erarbeiten jetzt noch einen genauen Plan, wo man überall unnötig verbrauchte Energie einsparen kann“, kündigt der Ternitzer Stadtchef an.

