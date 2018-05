Der 37-Jährige war in Kirchschlag in der Buckligen Welt mit seinem Pkw von der LB55 abgekommen und gegen eine Leitschiene gestoßen. Der Wagen überschlug sich, prallte gegen neben der Straße gelagerte Baumstämme und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er laut Polizei auf dem Dach liegen blieb.

Der Notarzthubschrauber "Christophorus 16" transportierte den Verletzten aus dem Bezirk Neunkirchen in das Krankenhaus Oberwart im Burgenland. Der Mann gab an, aufgrund von Unachtsamkeit kurz vor 17.30 Uhr rechts von der Fahrbahn abgekommen zu sein, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag in einer Aussendung.