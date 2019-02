Seit hunderten von Jahren ziehen sie Anfang Februar von Haus zu Haus und schließen die weihnachtlichen Feste der Katholiken ab – die Lichtmesssänger. Auch in den Ortsteilen Ternitz‘, wie zum Beispiel im Raglitz, wird dieses Brauchtum noch gelebt. Für Sänger gibt es nun einen Grund zur Freude. Das Lichtmesssingen im südlichen Niederösterreich wurde ins immaterielle UNESCO-Kulturerbe aufgenommen.

Einer, der schon seit Jahrzehnte als Lichtmesssänger unterwegs ist, ist Franz Fidler. „Ich organisiere das bei uns in Raglitz schon seit 40 Jahren“, erzählt er stolz. Ihm ist es wichtig, das Brauchtum aus alten Zeiten leben zu lassen. So sieht das auch Johannes Kornfeld aus Würflach, der sogar eine Arbeit über das Lichtmesssingen geschrieben hat. Und das war gleichzeitig der Grund für die Ernennung zum UNESCO-Kulturerbe.

18 Ortschaften unterstützten Projekt

Insgesamt 18 Ortschaften aus dem Bezirk Neunkirchen haben Kornfeld bei dem Projekt unterstützt. „Wir haben alte Bilder und Texte geliefert und sind dann auch draufgekommen, dass nahezu jede Gruppe dieselbe Melodie, aber unterschiedliche Texte singt“, gibt Fidler Einblick in die Entstehung des Kulturerbes. Und so haben sich einzelne Mitglieder aus den Gruppen zusammengetan und gemeinsam gesungen. „Jeder hat eine Zeile bekommen und das durften wir dann in Schladming vorsingen, wo wir die UNESCO-Urkunde überreicht bekamen“, freut sich Fidler über diese große Ehre.

Vergangenen Samstag war er dann aber wieder in Raglitz unterwegs, mit „seinen“ Lichtmesssängern. „Es freut mich, dass wir immer um die 25 bis 30 Leute sind“, so Fidler. In Gruppen geht es dann durch den gesamten Ort, um jedem Haus etwas vorzusingen. Die Spenden,, die dabei zusammenkommen gehen wiederum zurück in den Ort. „Wir finanzieren damit Ausflüge für Kinder oder auch anfallende Sanierungen in Raglitz“, wollen die Lichtmesssänger ihrem Ort helfen.

Als Draufgabe war dann auch noch der ORF in Raglitz zu Gast, um einen Beitrag für „Land und Leute“ zu drehen. Dieser ist noch bis diesen Samstag in der ORF TV-Thek abrufbar.