Nach wochenlangen Sondierungs- und Verhandlungsrunden erzielten ÖVP und Grüne in der Vorwoche eine Einigung für die erste türkis-grüne Zusammenarbeit auf Bundesebene. Nachdem der Pakt sowie die Ministerliste am Samstag noch vom Bundeskongress der Grünen abgesegnet werden mussten, beziehen die Regierungsmitglieder dieser Tage ihre neuen Büros. Die Neunkirchner NÖN wollte von den Spitzenpolitikern aus dem Bezirk wissen, wie sie die neue Regierung beurteilen.

...über die erstmalige Zusammenarbeit von ÖVP und Grünen auf Bundesebene: Grüne-Bezirkssprecher Martin Fasan zweifelte nicht daran, dass eine Koalition mit der ÖVP möglich sein wird, erklärt er der NÖN: „Denn ich bin eine Zusammenarbeit mit der ÖVP in Neunkirchen seit fast zehn Jahren gewöhnt“, erklärt der Stellvertreter von ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer. Für ÖVP-Bezirksparteiobmann Hermann Hauer war dies von vorneherein nicht ganz so klar, wie er zugibt: „Es war nicht sicher, ob man die inhaltlichen Differenzen überwinden kann“, meint er. In den Verhandlungen sei es aber gelungen, „dass entsprechendes Vertrauen aufgebaut wurde“, man habe ein gutes Programm vorlegen können, freut sich Hauer.

„Werner Kogler, Rudi Anschober und Ulrike Lunacek kenne ich noch persönlich und schätze sie sehr.“Grüne-Bezirkssprecher Martin Fasan über das neue Kabinett.

Naturgemäß kritischer sieht SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Rupert Dworak die Koalition – für ihn ist sie gar überhaupt keine türkis-grüne, sondern „eine türkis-blaue mit grüner Tarnfarbe“. Der geschäftsführende FPÖ-Obmann Jürgen Handler hätte anfangs nicht mit einer Zusammenarbeit gerechnet, die Grünen hätten allerdings viele Abstriche gemacht, sodass die Kooperation zustande kommen konnte, meint Handler. Und NEOS-Politikerin Birgit Ehold begrüßt die neue Koalition grundsätzlich, diese sei „eindeutig besser als Türkis-Blau. Sehr gut, dass es hier einen Paradigmenwechsel gibt!“

...über den Inhalt des Regierungsprogramms und welche Punkte positiv und negativ gesehen werden. SPÖ-Bundesrätin Andrea Kahofer missfällt vor allem, dass sich „keine Maßnahmen zur konkreten Armutsbekämpfung im Programm finden“, wie sie erklärt: „Steuerentlastungen gibt es nur für höhere Einkommen, der Familienbonus schlägt in dieselbe Kerbe. Es findet sich nichts zum Thema leistbares Wohnen im Programm.“ ÖVP-Bezirksparteichef Hermann Hauer wiederum sieht im Programm „zahlreiche positive Punkte wie die weitere Steuerentlastung“ oder „eine konsequente Migrationspolitik“ sowie „eine ambitionierte Klimapolitik“. Man müsse stets bedenken, dass sich „beide Parteien bewegen mussten und es so auch Kompromisse im Programm gibt – aber davon lebt unsere Demokratie!“

„In Wahrheit ist das eine Fortführung des Regierungsprogramms von Türkis-Blau!“SPÖ-Bezirksparteivorsitzender und GVV-Präsident Rupert Dworak übt scharfe Kritik.

...über Vorhaben, die die Region betreffen könnten: Programmpunkte, die die Region treffen könnten, sehen fast alle der Befragten. Während Hermann Hauer (ÖVP) etwa Initiativen für Arbeitnehmer oder die Landwirtschaft sowie die Attraktivierung des ländlichen Raumes nennt, erwähnt SPÖ-Bundesrätin Andrea Kahofer das Klimaticket, das „ein Gewinn“ unter anderem für Pendler sei.

... über die Verteilung der Ressortzuständigkeiten und die neuen Minister: Naturgemäß zufrieden zeigt sich ÖVP-Bezirksparteichef Hermann Hauer über die neue Verteidigungsministerin – schließlich ist Klaudia Tanner eine seiner Landtags-Kollegen. Die bisherige Bauernbund-Direktorin sei eine „verlässliche, durchsetzungsstarke Persönlichkeit, die schon bisher bewiesen hat, dass sie eine herausragende Strategin und hervorragende Managerin“ sei, so Hauer. Grüne-Sprecher Martin Fasan lobt vor allem das Regierungsteam seiner Partei: Vizekanzler Werner Kogler, Sozialminister Rudi Anschober und Staatssekretärin Ulrike Lunacek kennt Fasan persönlich. SPÖ-Bundesrätin Andrea Kahofer missfällt vor allem, dass sich Außen- und Innenministerium in der Hand einer Partei befinden: „Und das Finanzministerium wird mit Gernot Blümel von einem Minister geleitet, der keinerlei Expertise im Finanzbereich aufzuweisen hat“, so Kahofer. Jürgen Handler (FPÖ) missfallen neben Klaudia Tanner, die keinen Bezug zum Heer habe, auch Justizministerin Alma Zadic und Sozialminister Rudi Anschober.

...darüber, ob die neue Bundesregierung fünf Jahre lang halten wird. Die Trennlinien verlaufen in dieser Frage recht eindeutig. Während ÖVP-Bezirksparteichef Hermann Hauer „davon ausgeht“, dass die ÖVP-Grüne-Regierung über die gesamte Legislaturperiode hält, ist auch Grüne-Sprecher Martin Fasan dieser Meinung: „Die Grünen sind ja nicht die FPÖ, die noch nie eine ganze Periode regiert hat. Und Werner Kogler ist nicht Sebastian Kurz, der in den letzten zwei Jahren zwei Regierungen gesprengt hat.“ FPÖ-Abgeordneter Jürgen Handler rechnet mit einem vorzeitigen Aus der Regierung. Birgit Ehold (NEOS) meint: „Zu hoffe wäre, dass die Grünen in den Verhandlungen taktiert haben, und dann nicht alles mitmachen!“