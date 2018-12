Für Helene Scheurer ist klar: Selbstverständlich ist die immer steigende Beliebtheit von Onlineshops ein großes Thema für die traditionellen Geschäfte. „Das wird immer mehr“, ist die Buchhändlerin aus Aspang Markt überzeugt. Mit besonderem Service versucht sie, dem Trend so gut wie möglich entgegenzuwirken: „Oft kommen Kunden aber, vor allem jetzt vor Weihnachten, weil sie ein bestimmtes Buch nicht finden. Da denkt man dann schon an uns, weil wir natürlich andere Connections haben“, so Scheurer.

Seit einigen Jahren schon betreibt die Buchhändlerin einen Onlineshop: „Über meine Seite können Bücher bestellt werden, sobald es im Geschäft angekommen ist, wird eine SMS ausgeschickt“, berichtet sie.

Anton Handler betreibt „Tonis Box“, ein Spielzeugfachgeschäft in Gloggnitz. | Brandtner

In die selbe Kerbe schlägt Serafin Al-Rahal von der Firma „Zweiradler“ am Neunkirchner Hauptplatz: „Natürlich spüren wir die Konkurrenz durch den Online-Handel. Unsere Stammkunden, die zum Glück immer mehr werden, schätzen aber die Hilfsbereitschaft, das Radservice – all das, was bei einem Online-Kauf nicht vorhanden ist.“ Dass der Online-Handel die realen Geschäfte zerstöre, sei „Fakt“, ist Al-Rahal überzeugt: „Wenn es einmal keine Geschäfte mehr gibt, dann werden alle jammern. Zum Glück gibt es noch Leute, die gerne um ein paar Prozent mehr zahlen, dafür aber einen Ansprechpartner hinter dem Ladentisch haben.“

„Natürlich spüren wir die Konkurrenz durch den Online-Handel. Unsere Stammkunden, die zum Glück immer mehr werden, schätzen aber die Hilfsbereitschaft, das Radservice – all das, was bei einem Online-Kauf nicht vorhanden ist.“ Serafin Al-Rahal von der Firma „Zweiradler“

Die starken Veränderungen bemerkt auch Andreas Sederl, Chef der „Mohr-Sederl Fruchtwelt in Zweiersdorf (Gemeinde Höflein an der Hohen Wand): „Wir betreiben bereits seit vielen Jahren selbst einen Online-Shop. Der geht immer besser, bringt uns jedoch im Direktverkauf keine Einbußen. Das ist eine wichtige Schiene, die auf Dienstleistung abzielt. Besonders ältere oder immobile Menschen nützen das verstärkt. Es ist wichtig, die Synergien der beiden Vertriebsarten zu finden“, ist der Unternehmer überzeugt.

Andreas Sederl, Chef der „Mohr-Sederl Fruchtwelt“ in Zweiersdorf. | Thavonat

Anton Handler – er betreibt „Tonis Box“, ein Spielzeugfachgeschäft in Gloggnitz – ist froh darüber, viele Stammkunden zu haben: „Was ich aber auch feststelle ist, dass sich viele zuerst im Internet über den Preis informieren und mit dieser Preisvorstellung dann in das Geschäft kommen. Der Onlinehandel ist natürlich auch ein Thema. Allerdings auch, dass es in großen Ketten immer wieder Spielzeug im Angebot gibt. Unser eigener Online-Shop ist im Aufbau und entwickelt sich eigentlich ganz gut. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Kundschaft, wenn sie Fragen hat, einfach auch noch anrufen kann“, sieht Handler den Vorteil vom direkten Kontakt mit dem Kunden.