Mama sein mit Top-Job? „Es ist ein Drahtseilakt!“

Dass ein Familienleben und ein fordernder Beruf sehr wohl kompatibel sind, beweisen Eva Bauer, Monika Putz und Pamela Grün tagtäglich – auch, wenn das manchmal zu einer Herausforderung werden kann. „Es ist ein täglicher Kampf, der mal mehr, mal weniger gelingt“, sagt Monika Putz, Personalchefin bei F/LIST mit Sitz in Thomasberg. Sehr oft bleibe das Gefühl, nicht allem gerecht zu werden, meint die zweifache Mutter – und von einem „gewissen Perfektionismus“ müsse man sich verabschieden.

Eva Bauer, Neunkirchens stellvertretende Bezirkshauptfrau und Mama einer neunjährigen Tochter, sieht „einen Drahtseilakt, der einmal besser und einmal schlechter funktioniert“. Als „gut eingebettet“ sieht sich Kommunikationstrainerin und Moderatorin (u. a. ORF-Radio Wien) Pamela Grün: „Mein Mann kann flexibel sein, die Großeltern wohnen alle in der Nähe und durch meine Selbständigkeit kann ich mir vieles leichter einteilen.“

Putz ortet Verbesserungsbedarf bei Betreuungsystem

Mit welchen Herausforderungen die Mamas im Alltag konfrontiert sind? „Der Klassiker: Ein Kind wacht in der Früh auf und ist krank. Dann beginnt man zu jonglieren und manchmal auch Termine abzusagen, oder die Oma springt ein“, meint Pamela Grün. Ihr Appell: „Jede Mama sollte sich am Ende der Woche selbst auf die Schulter klopfen und stolz sein, was sie alles geschafft hat!“

Von Ähnlichem berichtet auch Monika Putz von F/LIST. Ohne familiäre Unterstützung – in ihrem Fall sind das „verlässliche Großeltern“ – wäre vieles aber nicht schaffbar, ist sie überzeugt: „Unser Betreuungssystem, insbesondere das Schulsystem in Österreich, ist nicht darauf ausgerichtet, Mütter, die Familie und Beruf in Vollzeit vereinbaren möchten, gut zu unterstützen“, ortet sie hier Verbesserungsbedarf.

Der Muttertag ist für Putz „eine schöne Tradition“, für sie persönlich jedoch „nicht ausschlaggebend“, denn: „Ich bekomme glücklicherweise auch während dem Jahr viele nette Gesten von meinen Kindern, wo sie mir ihre Zuneigung und Liebe zeigen.“ Eva Bauer sieht das ähnlich: „Wichtig ist mir, Zeit mit der Familie zu verbringen – egal, ob am Muttertag oder an den anderen 364 Tagen des Jahres.“

Für Pamela Grün hat der Muttertag wiederum eine große Bedeutung – nicht zuletzt, weil ihr „Großer“ just an diesem Tag geboren wurde. „Ich kann es ab und zu noch immer nicht glauben, dass ich zwei so liebe und lässige Burschen hab‘ – da werd’ ich sentimental. Das Leben meint es sehr gut mit mir.“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.