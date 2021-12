Mehr Optimismus, mehr Sport: Die Neujahrsvorsätze unserer Promis

Mehr sporteln, weniger essen, mit dem Rauchen aufhören: Rund um den Jahreswechsel nehmen sich viele Landsleute die unterschiedlichsten Vorsätze. Die NÖN fragte bei den Bezirks-Promis nach, wie sie ins neue Jahr rutschen – und was sie für 2022 planen...

„Nicht den Optimismus verlieren“ – so lautet die Devise von Neunkirchens stellvertretendem Bezirkshauptmann Michael Engel . „Für das neue Jahr nehme ich mir vor, noch viel stärker bewusst zu halten, was uns als Gesellschaft eint. Ich erwarte mir, dass wir die Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben, durch Zusammenhalt und Entschlossenheit gemeinsam lösen“, meint Engel, der den Jahreswechsel „besinnlich“ mit seiner Familie verbringen will.

Im kleinen Kreis begeht auch AMS-Geschäftsstellenleiterin Claudia Schweiger den Rutsch ins neue Jahr. Ihr Neujahrsvorsatz: Mehr Zeit in der Natur verbringen. „Ich habe mir vorgenommen, konsequent täglich eine Bewegungseinheit – sprich einen längeren Spaziergang bei jedem Wetter – einzubauen“, so Schweiger. Beruflich erwartet sie ein „weiteres arbeitsintensives, herausforderndes Jahr“: So sich der Arbeitsmarkt weiter erhole, gelte es, Unternehmen bei der Personalsuche zu unterstützen und den Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit wieder aufzunehmen. Abseits dessen bereite sie ihren Pensionsantritt im Jahr 2023 vor.

Einen Schritt voraus ist ihr da Puchbergs SPÖ-Vizebürgermeister Christian Dungl , beruflich Polizist in Wiener Neustadt, der seine Pension bereits 2022 antritt. „Mehr Zeit für meine Berge mit Ski fahren und Langlaufen“, lautet sein Motto für das neue Jahr. Wobei auch seine Gemeindeaufgaben in Puchberg nicht zu kurz kommen sollen, wie Dungl betont.

Möglichst viel Zeit möchte Neunkirchens Wirtschaftskammerobfrau Monika Eisenhuber ihrer Familie im kommenden Jahr schenken. Das ist aber nur einer ihrer Neujahrsvorsätze. „Ja, ich bin ein Mensch, der Neujahrsvorsätze macht und dann auch am Ende des Jahres überprüft, ob es mir gelungen ist, diese einzuhalten“, muss sie schmunzeln. So möchte sie sich 2022 weiterhin als Wirtschaftskammerobfrau um die Betriebe der Region, aber auch ihr eigenes Unternehmen in Kirchberg kümmern. Ihr Wunsch für das kommende Jahr? „Ich hoffe, dass wir erkennen, dass wir die Pandemie nur gemeinsam bewältigen können. Mein größter Wunsch ist, dass die Menschlichkeit wieder in den Mittelpunkt rückt.“