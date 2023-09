Metermachen fürs Klima: Mobilitätswoche war voller Erfolg

Den Startschuss der Mobilitätswoche gab es in der Stadtgemeinde Ternitz. Vom Bahnhof aus unternahm man mit rund 20 Personen eine Radtour bis zum Naturpark Sierningtal-Flatzer Wand. Dabei fuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der neu beschilderten Radroute entlang, die zahlreiche Informationen über die Route selbst und die Region beinhalten.

Die jungen Künstlerinnen und Künstler des Dunkelsteiner Kindergartens. Foto: zVg

Eine weitere Aktion ging vor dem Kindergarten in Dunkelstein über die Bühne. Hier durften die Kids die beiden Parkplätze vor der Betreuungseinrichtung in ihr eigenes Paradies verwandeln und auch bemalen. Ergebnis der Aktion: „Ein Super-Fahrrad, das alles kann“, so die Kinder, die das Kunstwerk auf dem Parkplatz ganz alleine gestaltet haben.

Fleißig gezeichnet wurde auch in der Neunkirchner Triesterstraße, genauer gesagt vor der Wirtschaftskammer. Rund 400 Kinder aus den Volksschulen Mühlfeld und Steinfeld, der Allgemeinen Sonderschule, der Musikmittelschule Schöllerstraße und den Kindergärten Schreckgasse und Fabriksgasse wurden dazu eingeladen, die Straße am „Autofreien Tag“ zu bemalen.

Zudem konnten die Kids mit den Bike-Profis Georg Bartl und David Seifried ihre Geschicklichkeit bei einem Radparcours unter Beweis stellen. Die Crew der Mountainbike-Guides zeigte den kleinen Nachwuchsradlern, wie man sich auf zwei Rädern richtig im Straßenverkehr verhält.

Wissenswertes rund um die Themen Klima, Umwelt und Mobilität haben die Kinder beim „1, 2 oder 3“-Spiel von Ingrid Hammer-Tschepisch und Renate Birkelbach vom Klimabündnis Arbeitskreis Schwarzatal erfahren.

Ein besonderes Highlight hatte man für die Kindergartenkinder sowie Erstklässler in petto: Kasperl und die Klimafee Lila, gespielt von Edouard Raix und Kathi Mairinger, traten zwei Mal in der Wirtschaftskammer Neunkirchen auf.