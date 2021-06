Eine 22-Jährige hatte am 12. März zwischen 13 und 13.30 Uhr nach einem Einkauf in einem Neunkirchner Geschäft ihre Handtasche im Einkaufswagen vergessen. Der Täter soll sich die Handtasche samt Inhalt geschnappt ("unterschlagen") und "mit einer darin befindlichen Bankomatkarte bei einem Zigarettenautomaten vor einer Trafik mehrere Kleinkäufe getätigt haben", so die Aussendung der LPD NÖ.

"Insgesamt entstand dem Opfer ein Schaden in der Höhe eines niedrigen bis mittleren dreistelligen Eurobetrages." Fotos zeigen den Beschuldigten bei der Durchführung der Kleinkäufe, Hinweise werden an die Polizeiinspektion Neunkirchen unter der Telefonnummer 059133-3350 erbeten!