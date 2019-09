Wie Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller am Montagabend auf Anfrage der NÖN Neunkirchen bestätigte, dürfte eine ältere Frau im Raum Edlitz/Thomasberg am Abend bei einem Einbruch in ihrem Eigenheim ermordet worden sein: „Wir gehen derzeit von einer Home-Invasion mit gewaltsamer Todesfolge aus“, so Neumüller zur NÖN am Montagabend.

Aktuell läuft die Fahndung nach den Tätern, bei der auch ein Hubschrauber und die Cobra im Einsatz stehen, auf Hochtouren.

ÖVP-Bürgermeister Manfred Schuh aus Edlitz konnte den Vorfall am Montagabend auf NÖN-Anfrage noch nicht bestätigen: Er habe von den entsprechenden Gerüchte via soziale Netzwerke erfahren, „ich habe aber noch keine offizielle Information“, so Schuh.