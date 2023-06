Nachgefragt: „Fahr-Check“ für Ältere sorgt für Debatten

Sollen ältere Autolenker zum Fahrtauglichkeits-Check gebeten werden? Ein Thema, das niemanden kalt lässt. Derzeit erregt der jüngste Vorstoß der EU-Kommission, die alle Lenker über 70 Jahren auf ihre Fahrtauglichkeit überprüfen will, die Gemüter.

Christine Vorauer, Obfrau der NÖ Senioren im Bezirk Neunkirchen. Foto: ÖVP, Elfi Hagenbichler

Unabhängig davon, wen man fragt, die Antworten sind stets ausgesprochen emotional. Kann man mit verpflichtenden Untersuchungen mehr Sicherheit auf die Straße bringen, oder nimmt man älteren Autofahrern damit ihre Mobilität und damit ein Stück Selbstständigkeit. Pensionisten-Chef plädiert für „Checks“ für alle „Ich sehe das als Diskriminierung der älteren Generation, der man damit die Eigenverantwortung abspricht“, betont Christine Vorauer, Bezirksobfrau der ÖVP-Senioren, „das muss man sich sehr, sehr gut überlegen!“ Ältere Autofahrer seien eine wertvolle Unterstützung für die Familie, die Nachbarn und die Vereine. Vorauer sieht in dem EU-Vorhaben einen Angriff auf die ältere Generation: „Ich bin dagegen! Man sollte die Senioren mehr unterstützen und nicht auf sie losgehen.“

Viktor Casny, Bezirksvorsitzender des SPÖ-Pensionistenverbandes, will die Fahrtüchtigkeitschecks nicht nur auf eine Bevölkerungsgruppe begrenzen: „Wenn man schon Untersuchungen macht, sollten alle Fahrzeuglenker regelmäßig nachweisen, ob sie noch in der Lage sind, ihr Fahrzeug zu beherrschen.“ Er selbst sei 50 Jahre lang insgesamt 4,5 Millionen Kilometer als Berufsfahrer auf Österreichs Straßen unterwegs gewesen: „Ich habe gesehen, was sich auf den Straßen bewegt, und wie viele Fahrer eigentlich aus dem Verkehr gezogen werden müssten, doch das hat nichts mit dem Alter zu tun.“

Für mehr Eigenverantwortung und das Eingestehen, dass manchmal im Alter etwas nicht mehr so geht, plädiert Franz Maier, Obmann der Pensionisten in Höflein: „Wenn ich spüre, dass ich nicht mehr fit bin und ein ungutes Gefühl habe, dann muss ich selbst so weit sein, dass ich sage: Ich fahre nicht mehr.“ Erster Ansprechpartner in puncto Fahrtüchtigkeit sei für ihn der Hausarzt, der kenne seine Patienten am besten.

Ärztin sieht „keine Schikane“

Für die Allgemeinmedizinerin Isabella Wessig ist die Fahrtauglichkeitsprüfung für Senioren keine Schikane, sondern „eine gute Möglichkeit zu beweisen, dass man auch im höheren Alter ein fähiger und verlässlicher Verkehrspartner sein kann“. Regelmäßige Kontrollen wären im Sinne der Sicherheit auf den Straßen für alle Führerscheinbesitzer anzuraten, damit nicht Personen mit schweren körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen als Fahrer am Verkehr teilnehmen: „Unsere Freiheit endet nämlich dort, wo die Freiheit der anderen bedroht sein könnte.“

Ärztin Isabella Wessig. Foto: privat, privat

Ein Fahrzeug solle nur lenken, wer die erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen dazu erfülle, gibt Roland Hofer einen Einblick in das Führerscheingesetz. Als Kommandant der Polizeiinspektion Willendorf hat er schon sehr oft mit Verkehrsteilnehmern zu tun gehabt, die ihre Fähigkeiten überschätzen. „Ach, das geht schon“, höre er dann beispielsweise von älteren Autofahrern, oder:„Ich fahre ja nicht schnell, was soll da sein?“

Fahrschule bietet eigenes „Seniorenpaket“ an

Senioren seien oft nicht mehr so reaktionssicher, körperlich gebrechlicher und müssten teilweise regelmäßig Medikamente einnehmen, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen können. „Manche wollen es halt nicht wahrhaben“, merkt Hofer an, „doch es geht ja nicht nur um die eigene Sicherheit, sondern auch um die der anderen Verkehrsteilnehmer.“

Ein eigenes Seniorenpaket bietet Martin Zarazik von den „Easy Drivers“ Neunkirchen in seiner Fahrschule an: „Wenn man sich unsicher fühlt, oder länger nicht mehr mit dem Auto gefahren ist, sind wir da, um zu helfen.“ Regelmäßig zu fahren, sich weiter zu bilden oder der von den Behörden zu genehmigende Einbau von Hilfsmitteln wie Zusatzspiegeln, sei ein guter Weg, die Fahrtüchtigkeit zu verbessern.

Eine der wichtigsten Fragen sei nämlich: „Was kann ich selbst tun, um meinen Führerschein zu behalten?“, verweist Zarazik auf die Eigenverantwortung, „erst vor Kurzem hat ein 94-jähriger Lenker es im Zuge der Beobachtungsfahrt mit dem Sachverständigen, dem Amtsarzt und dem Fahrlehrer geschafft, seine Lenkerberechtigung mit den Auflagen ,bei Tag, ohne Autobahn, in Wien und NÖ' wieder zu verlängern“.