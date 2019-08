Bundesweit mag er schon angelaufen sein, im Bezirk war vom Nationalratswahlkampf zuletzt noch nicht so viel zu spüren. Dieser Tage präsentierte die SPÖ aber offiziell ihre Kandidaten, weitere Termine werden folgen.

Als Fixstarter für den Nationalrat im gemeinsamen Wahlkreis mit Wr. Neustadt gilt Christian Stocker, der dort seit einigen Jahren ÖVP-Vizebürgermeister ist. Er löste vor wenigen Wochen Hans Rädler aus Bad Erlach ab und dürfte sein Mandat behalten. Was die Menschen in der Region bewegt, hat Stocker in den letzten Wochen bemerkt: Etwa Hochwasserschutz in der Buckligen Welt oder im Piestingtal, oder das Thema Verkehr. „Es wird eine Herausforderung, neue Verkehrsverbindungen mit Klimazielen in Einklang zu bringen“, so Stocker.

„Dass Neunkirchen keinen Vertreter im Nationalrat hat, ist nicht gut.“Sylvia Kögler, SPÖ-Bürgermeisterin aus Grafenbach

Auf Platz zwei der türkisen Regionalwahlkreisliste tritt mit Monika Eisenhuber eine Kirchbergerin an. Ihr liegen der Schutz der Umwelt, die Stärkung der Region sowie die regionale Versorgungssicherheit am Herzen, wie sie betont: „Es ist mir daher wichtig, dass die Energienetze in den Regionen so gut ausgebaut sind, dass die Energieversorgung auch dann gewährleistet ist, wenn die globalen Energienetze versagen.“

Ebenso wie Eisenhuber kämpft auch Sylvia Kögler aus Grafenbach um Vorzugsstimmen. Die SPÖ-Bürgermeisterin kandidiert im Bezirk an der Spitze, im Regionalwahlkreis steht allerdings die Hochwolkersdorferin Petra Vorderwinkler an erster Stelle. Um in den Nationalrat zu kommen, bräuchte es Köglers Berechnungen zufolge 5.555 Vorzugsstimmen. „Dass Neunkirchen keinen Vertreter im Nationalrat hat, ist nicht gut.“ Ihr Einzug wäre durchaus machbar, erhalte sie dementsprechende Unterstützung. Thematisch will sich Kögler unter anderem dem sanften Tourismus, Ausbildungsthemen sowie Lebensqualität und Umwelt widmen.

Sehr wahrscheinlich gilt der Einzug von FPÖ-Spitzenkandidat Michael Schnedlitz in den Nationalrat. In Wr. Neustadt ist er aktuell Bürgermeister-Stellvertreter. Themenmäßig will sich die FPÖ für die Stärkung der Region, Sicherheit sowie mehr direkte Demokratie stark machen, so Schnedlitz: „Die Barriere zwischen dem Parlament und den Bürgern soll weiter abgebaut werden.“

Ein grünes Mandat scheint für den Wahlkreis in weiter Ferne, weiß auch Spitzenkandidat Michael Diller-Hnelozub. Er rechnet trotzdem mit einem starken Bundesergebnis: „Zweistellig ist realistisch.“ Auf Platz zwei tritt im Wahlkreis die Neunkirchner Gemeinderätin Clara Schweighofer an. Sie ist überzeugt, dass es die Grünen im Nationalrat braucht. Für die NEOS kandidiert der Aspanger Thomas Tauchner an erster Position. Dem Juristen liegt der Kampf gegen Korruption und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs am Herzen. „Und die Pflege des politischen Diskurses“, wie er sagt.