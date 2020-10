„Natur im Garten“-Gemeinden:

Höflein an der Hohen Wand, Mönichkirchen, Otterthal, Seebenstein, Warth, Wimpassing im Schwarzatale, Gloggnitz, Kirchberg am Wechsel, Natschbach-Loipersbach, Neunkirchen, Payerbach, Pitten, Reichenau an der Rax, Scheiblingkirchen-Thernberg, St. Egyden am Steinfeld, Ternitz, Würflach.

Weitere Partnergemeinden (Bekenntnis zum biologischen Pflanzenschutz liegt vor):

Altendorf, Aspang Markt, Breitenau, Breitenstein, Buchbach, Bürg-Vöstenhof, Edlitz, Feistritz am Wechsel, Grimmenstein, Grünbach am Schneeberg, Prigglitz, Puchberg am Schneeberg, Raach am Hochgebirge, Schottwien, Schrattenbach, Schwarzau am Steinfeld, Schwarzau im Gebirge, Semmering, St. Corona am Wechsel, Thomasberg, Trattenbach, Willendorf, Zöbern.

Überblick :

In Niederösterreich zählt man aktuell 412 Partnergemeinden.