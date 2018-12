Die Ärzte und Apotheker im Bezirk scheinen sich einig zu sein, was den Vorstoß der Patientenanwältin betrifft. Alle von der NÖN Neunkirchen befragten Personen sprachen sich gegen ein Verkaufsverbot von homöopathischen Mitteln in Apotheken aus.

So etwa Gundula Lindau-Eperjesi von der Elisabeth-Apotheke in Payerbach: „Ich finde es wichtig, dass Menschen, die der Homöopathie vertrauen, auch weiterhin die Möglichkeit haben, geprüfte, registrierte und zugelassene homöopathische Arzneimittel auf ärztliche Verordnung oder zur Selbstmedikation in der Apotheke mit entsprechender Beratung zu erwerben.“

Ähnlich klingt die Meinung von Doris Richter, Chefin in der Apotheke in Aspang Markt: Nur weil das Wirkprinzip nicht in Studien bewiesen sei, bedeute das nicht automatisch, dass eine homöopathische Arznei wirkungslos sei, ist Richter überzeugt: „Dass es Zweifler gibt, ist verständlich, aber eine wirkliche Aussage kann nur derjenige treffen, dem es einmal bei Unwohlsein geholfen hat. Es gibt Krankheiten, die einer unbedingten schulmedizinischen Therapie bedürfen – allerdings kann man hier auch gut homöopathisch unterstützen.“ Immer wieder bekomme sie positive Rückmeldungen nach der Anwendung eines homöopathischen Mittels, diese hätten „sicherlich ihre Berechtigung“, so Richter zur NÖN.

Entsetzt vom Vorschlag der Patientenanwältin zeigt sich Allgemeinmediziner Franz Grill, seit 40 Jahren Homöopath: „Man sieht wieder einmal, dass sich Leute gegen die Homöopathie aussprechen, die keine Ahnung davon haben. Sigrid Pilz hat sicher keine Homöopathie-Ausbildung und null Erfahrung mit den Methoden.“ Er jedenfalls verzeichne mit Homöopathie „grandiose Erfolge“.

Oberarzt Michael Fasan aus Neunkirchen erklärt gegenüber der NÖN, dass er selbst zwar nie homöopathische Produkte verordnet habe, ein Verkaufsverbot in Apotheken hält er aber für falsch: „Ich will als Arzt nicht als verantwortlich dafür angesehen werden, dass in Apotheken keine homöopathischen Produkte mehr verkauft werden dürfen. Das soll die Politik entscheiden, ich befürworte das nicht und unterstütze den Vorschlag von Frau Pilz nicht.“ Dass an der Universität die Lehre über eine unwissenschaftliche Behandlungsmethode gestrichen werde, verstehe er, wenn aber „jemand diese Behandlungsmethode privat lernen will, so habe ich nichts dagegen“, so Fasan.

Thomas Francois/Shutterstock.com

Als Behandelnder müsse man seine Patienten jedenfalls genau darüber informieren, dass die gewählte Behandlungsmethode keine wissenschaftliche Grundlage habe, so Fasan: „Ich bin also auch gegen ein generelles gesetzliches Homöopathie-Verbot, das ja dann auch den Konsumenten mit ebendiesem Gesetz in Konflikt brächte.“

Auch der Ternitzer Allgemeinmediziner Roland Al-Shami hält von einem Verbot von homöopathischen Arzneimitteln in Apotheken nicht sehr viel: „Ich persönlich halte nicht wirklich viel von Verboten. Ein bisschen mehr Kritikfähigkeit in diesem Bereich wäre schon angebracht!“ Er selbst verwende bei seiner Behandlung keine homöopathischen Mittel, aber „manchen hilft es“, so der Ternitzer zur NÖN.