Neue SPÖ-Managerin: „Es ist kein Acht-bis-vier-Job“

Exakt zwei Jahrzehnte fungierte René Wunderl als Bezirksgeschäftsführer der SPÖ - mit Alfred Gusenbauer, Werner Faymann, Christian Kern und Pamela Rendi-Wagner tat er das unter insgesamt vier Parteivorsitzenden. Wunderls Nachfolgerin, Carina Perner-Reiter, kann da trotz ihrer noch sehr kurzen Amtszeit locker mithalten: Zum Zeitpunkt ihrer Bestellung stand noch Pamela Rendi-Wagner an der Parteispitze, ehe sie (vermeintlich) von Hans Peter Doskozil abgelöst wurde. Und schließlich, die Geschichte ist bekannt, wurde Andreas Babler neuer Vorsitzender. „Drei Chefs an nur einem Wochenende - das kann nicht jeder vorweisen“, nimmt die 37-Jährige die turbulenten Tage sportlich.

Politisch aktiv seit 2005, begann die „rote“ Karriere für Perner-Reiter bei der neu gegründeten „Sozialistischen Jugend“ in Payerbach. 2007 wurde die gebürtige Gloggnitzerin Gemeinderätin in Payerbach, aktuell ist sie im Ortsparlament in Reichenau vertreten und fungiert auch als Ortsparteichefin. Nach ihrer 17-jährigen Tätigkeit als Einzelhandelskauffrau zog es die Mama einer Tochter sowie eines Stiefsohns auch beruflich in die Partei. „Ich habe durch meine politische Arbeit in den Gemeinden gemerkt, dass mir das taugt!“ Der Schritt zur Geschäftsführerin war dann ein logischer. „René hat mich von Anfang an mitgenommen und mich in alles eingebunden. Unsere Übergabe war optimal“, so Perner-Reiter. Neben Wunderl gelte ihr Dank auch Ex-Vorsitzendem Rupert Dworak und dessen Nachfolger Christian Samwald. „Sie alle haben mich von Anfang an unterstützt und mich mit meinen Aufgaben wachsen lassen“, sagt sie.

„Das Handy läutet jetzt viel öfter!“

Ihr neuer Job bereit Perner-Reiter jedenfalls viel Freude, wie sie sagt - ein Acht-bis-vier-Job sei es aber nicht. „Die Arbeit ist so vielfältig und vielseitig, das macht es so interessant.“ Was sich zu früher geändert habe? „Das Handy läutet viel mehr als früher. Ich bin einfach für sehr vieles die erste Ansprechperson.“ Dabei ist ihr vor allem der Kontakt zu den Ortsgruppen – von Altendorf bis Zöbern – sehr wichtig, wie sie sagt: „Ich bin aktuell auch dabei, alle Ortsorganisationen anzufahren, sie zu besuchen und mich mit ihnen auszutauschen!“

Herausfordernd wird dann vor allem das kommende Jahr, stehen doch gleich mehrere Wahlen an. Und 2025 wählen schließlich Niederösterreichs Gemeinden. „Wir schauen schon seit der letzten Wahl 2020, dass wir überall junge Leute nachbekommen und insgesamt gut aufgestellt sind.“

Mit ihrem Vorgänger René Wunderl, der nach wie vor zeitweise im SPÖ-Büro in Neunkirchen arbeitet, pflegt Perner-Reiter immer noch einen regen Austausch. Mit einem kleinen Unterschied: Wunderl hat nun Perner-Reiters früheren Arbeitsplatz bezogen, während die neue Geschäftsführerin in seinem bisherigen Büro sitzt.