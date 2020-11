Ob Konzert oder Vernissage, Fußballspiel oder Sportlerehrung, Feuerwehrfest oder Flohmarkt – in Zeiten der Coronakrise mussten etliche Veranstaltungen zuletzt abgesagt oder verschoben werden. Waren den Sommer über vereinzelt kleinere Events möglich, gehört dies mit dem neuerlichen „Lockdown“ vorerst wieder der Geschichte an. Eine Tatsache, die sich auch auf die Arbeit der Bürgermeister auswirkt – schließlich geht dadurch automatisch der direkte Kontakt zum Einwohner verloren.

Grabner Willibald Fuchs, Bürgermeister in Kirchberg am Wechsel (ÖVP).

Ein Lied davon kann Willibald Fuchs singen. Kirchbergs ÖVP-Bürgermeister befand sich bis gestern in häuslicher Quarantäne, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Da er keinerlei Symptome aufwies, konnte er von daheim aus normal weiterarbeiten – trotzdem war für den Politik-Routinier alles anders. „Ich habe täglich an Videokonferenzen teilgenommen, sehr viel telefoniert und natürlich viele E-Mails verschickt. Aber die Qualität des Kontaktes zu den Bürgern hat sich durch die Coronakrise schon massiv verschlechtert“, ist der Ortschef überzeugt.

Neben den fehlenden Fußballspielen oder kulturellen Ereignissen führt Fuchs auch die Regel des „Abstand haltens“ ins Treffen: „Selbst, wenn man sich so auf der Straße trifft, hält man eine gewisse Distanz ein. Spricht man mit der Maske miteinander, sehe ich die Mimik des anderen nicht. Macht man einen Schmäh, erkennt man normalerweise an den Mundwinkeln, wie ernst das jemand meint. Das fehlt jetzt total“, ergänzt Fuchs.

Grabner Peter Steinwender, Bürgermeister in Grünbach (SPÖ).

Auch Bürgerforen oder -stammtische konnten und können in Zeiten von Corona nicht stattfinden. Ein großer Verlust, meint Grünbachs SPÖ-Bürgermeister Peter Steinwender: „Unser Grünbach-Stammtisch, bei dem wir Aktuelles besprechen und diskutieren können, geht mir wirklich ab.“ Des Öfteren habe er den „Stammtisch“ zwar abhalten wollen, „aber dann kam immer wieder eine Situation, wo es einfach nicht ging“, so Steinwender. Auch ein virtueller Stammtisch sei eine Option gewesen, die Idee hat Steinwender aber bald schon wieder verworfen: „Ein Großteil der Bevölkerung ist nicht auf dem technischen Stand, um eine solche Videokonferenz abzuhalten.“ Dass man diese Personen außen vor lasse und nicht miteinbeziehe, kommt für Steinwender aber nicht in Frage: „Das wäre nicht repräsentativ!“ Auch sonst sei der Kontakt zu den Bürgern natürlich anders als sonst, meint Steinwender. Aber: „Wenn jemand etwas braucht oder es Probleme gibt, rufen die Leute sowieso an!“

Grabner Ulrike Trybus, Bürgermeisterin in Altendorf (ÖVP).

Weniger Auswirkungen auf die Kommunikation zwischen Gemeindespitze und Bewohnern bemerkt Altendorfs ÖVP-Ortschefin Ulrike Trybus. „Wir sind ein sehr kleiner Ort, wo ein jeder jeden kennt und wo man sich trotzdem beim spazieren über den Weg läuft. Außerdem bin ich jeden Tag auf dem Gemeindeamt und ein jeder hat meine private Handynummer und kann mich jederzeit anrufen“, so Trybus. Nichtsdestotrotz würden ihr Veranstaltungen natürlich sehr fehlen: „Jetzt müssen wir einfach nochmals die Zähne zusammenbeißen und mit Zuversicht durch die nächsten Wochen durch“, appelliert sie.

Persönliche Gespräche im Sitzungssaal

Auch in Zeiten von „Corona“ setzte Puchbergs SPÖ-Ortschef Florian Diertl, wo es notwendig war, auf persönliche Gespräche. „Nur haben wir uns dann eben nicht in meinem Büro, sondern in einem Sitzungssaal getroffen, wo wir den Abstand locker einhalten konnten“, so Diertl.

Grabner Florian Diertl, Bürgermeister in Puchberg am Schneeberg (SPÖ).

Trotz der Absage zahlreicher Veranstaltungen und Events würden die Menschen wissen, wo sie sich melden können, ist der Bürgermeister überzeugt: „Auf der Gemeinde hilft man jemandem immer weiter!“