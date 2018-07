Was liegt eigentlich vor einem auf dem Teller, wenn man im Krankenhaus oder im Pflegeheim isst? Fragen, die vielleicht schon oft gestellt wurden. Aus diesem Grund hat die Bezirksbauernkammer Neunkirchen die diesjährige „Woche der Landwirtschaft“ unter das Motto „Unser Essen: Gut zu wissen, wo‘s herkommt“ gestellt.

Eine Großküche, die besonders auf Regionalität setzt, ist jene des Pflegeheims in Neunkirchen. Chefkoch Martin Spanring hat den Bio-Anteil immer weiter ausgebaut – und das soll auch in anderen Betrieben gemacht werden. Mit der Initiative „Gut zu wissen“ können Kantinenbetreiber, als auch Schulen und Kindergärten ein Zeichen für heimische Lebensmittel setzen, die Herkunft von Fleisch und Eier soll so klar ersichtlich sein. „Mit der transparenten Kennzeichnung gewinnen alle Beteiligten“, so ÖVP-Abgeordneter Hermann Hauer.