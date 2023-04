NÖN-Interview: Vom Öffi-Ausbau bis zum Kassenarzt

...das Zustandekommen von Schwarz-Blau im Land. ÖVP-Abgeordneter Hermann Hauer gibt sich pragmatisch – zwar sei die Zusammenarbeit „keine Liebesheirat“, er appelliert aber dazu, die Regierung an ihrer Arbeit zu messen. „Sorgen und Ängste“ der Menschen könne er verstehen, „aber es geht deshalb nicht jeden Tag dreimal die Welt unter“, so Hauer – und er verweist auf Kooperationen der SPÖ mit den Freiheitlichen, etwa im Burgenland. Wäre die ÖVP nicht über ihren Schatten gesprungen, „gäbe es Neuwahlen, und das kann nicht im Sinne der Wähler sein“, so Hauer – denn die SPÖ habe sich einfach nicht bewegt, so seine Kritik.

SPÖ-Abgeordneter Christian Samwald sieht das naturgemäß anders. Man habe sich sehr wohl bewegt, „ich bin mir aber nicht sicher, ob es in allen Teilen der ÖVP wirklich der große Wunsch war, mit der SPÖ zu koalieren“, so Samwald. Von Anfang an sei klar gewesen, „dass ein Arbeitsübereinkommen, das wir unterschreiben, auch unsere Handschrift tragen muss“, so Samwald.

Der freiheitliche Abgeordnete Jürgen Handler stellt einmal mehr in Abrede, die FPÖ habe durch ihr Abstimmungsverhalten im Landtag Wortbruch begangen – hatte sie doch im Wahlkampf immer wieder kundgetan, Johanna Mikl-Leitner nicht zur Landeshauptfrau wählen zu wollen. „Wir hatten zwei Optionen: Entweder wir lehnen uns zurück und schauen zu, oder aber wir gehen proaktiv raus und arbeiten mit. Und ich denke, das sind wir den Niederösterreichern schuldig“, so Handler.

FPÖ-Landtagsabgeordneter Jürgen Handler. Foto: Tanja Barta

...das Corona-Kapitel im Arbeitsübereinkommen. Gerade in diesem Bereich ortet SPÖ-Abgeordneter Christian Samwald „eine deutliche Richtung nach rechts“ – hier sei man der FPÖ sehr weit entgegengekommen. Hermann Hauer (ÖVP) sieht den Corona-Fonds wiederum als „Hebel, um die Spaltung in der Gesellschaft zu überwinden“, wie er es formuliert. Wie er, der bei Veranstaltungen immer wieder aktiv für die Corona-Impfung geworben hatte, das Ende der Werbung für ebendiese sieht? „Wenn das Land keine Werbung schaltet, aber informiert, dass es eine Impfung gibt, dann kann ich damit leben.“

Auch Jürgen Handler verteidigt den Corona-Fonds. Wer von diesem profitieren soll? „Jene, die Strafen gezahlt haben, die aufgehoben wurden. Sowie Kinder und Jugendliche, die psychische Schäden erlitten haben.“ Unisono betonen Hauer und Handler, dass „natürlich“ auch Menschen, die sich stets an die Maßnahmen gehalten haben, Geld aus dem 30 Millionen Euro-Topf erhalten sollen.

Hermann Hauer, Jürgen Handler und Christian Samwald im Gespräch mit NÖN-Redaktionleiter-Stellvertreter Philipp Grabner. Foto: Tanja Barta

...die Weiterentwicklung der Semmeringregion: Dass sich die drei Abgeordneten überparteilich für eine Sache stark machen wollen, signalisieren sie hier. Die Weiterentwicklung und -attraktivierung des Semmerings, die zuletzt auch die Landeshauptfrau immer wieder betont hatte, wird von allen drei unterstützt. „Da geht es nicht um Parteien oder Befindlichkeiten, sondern um die Sache und die Region“, so Christian Samwald (SPÖ).

...Maßnahmen im Verkehr. Ein „Zu wenig“ bezüglich des öffentlichen Verkehrs im Arbeitsübereinkommen ortet FPÖ-Abgeordneter Jürgen Handler auf Nachfrage nicht. „Man kann nicht jedes einzelne Projekt ins Arbeitsübereinkommen schreiben“, sagt er. Es brauche den öffentlichen Verkehr, aber auch den Individualverkehr mit dem Auto, ist er überzeugt. Dem pflichtet Hermann Hauer (ÖVP) bei: „Man kann jemandem in Schwarzau im Gebirge nicht erzählen, dass er mit den Öffis nach St. Pölten kommt.“ Man müsse bedenken, dass Niederösterreich ein Flächenbundesland sei. Auch Christian Samwald (SPÖ) meint, dass es „natürlich“ beides brauche: „Aber ich denke, dass das Kapitel hier bewusst recht offen formuliert wurde, weil es da schon Unterschiede zwischen ÖVP und FPÖ gibt.“

SPÖ-Landtagsabgeordneter Christian Samwald. Foto: Tanja Barta

...Maßnahmen im Gesundheitsbereich. Im Großen und Ganzen einig zeigen sich die Parteienvertreter auch beim Themenblock Gesundheit und Pflege. Besonders unzufriedenstellend sei die Situation im Bereich der Kassenärzte, so der Tenor. „Wir sehen ja auch in ÖVP-Gemeinden, dass es offene Kassenstellen gibt und ewig und drei Tage kein Arzt kommt“, so Christian Samwald (SPÖ). Hermann Hauer (ÖVP) bringt das Beispiel Aspangberg-St. Peter, wo seit Jahren ein Kassenarzt gesucht wird. „Wir müssen den niedergelassenen Bereich stärken!“ Handler (FPÖ) und Samwald (SPÖ) plädieren für eine durchgehend geöffnete Unfallambulanz am Landesklinikum Neunkirchen, Hauer (ÖVP) untermauert seine Forderung nach einem MR-Kassenstandort.

ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer. Foto: Tanja Barta

...den Status quo der Neunkirchner Bezirksparteien. Mit dem Blick auf die Gemeinderatswahlen 2025 hofft Jürgen Handler (FPÖ) darauf, in mehr Gemeinden (2020 waren es 24) antreten zu können. „Wobei es schwieriger wird, je kleiner die Gemeinde ist“, so der Freiheitliche. Christian Samwald (SPÖ) will „wieder in allen 44 Gemeinden antreten“, aktuell ist das nicht der Fall: In Prigglitz hatte 2020 nur eine Liste, die von der SPÖ unterstützt wird, kandidiert. Bei der Volkspartei setzt Hermann Hauer einerseits auf jene Gemeinden, in denen die ÖVP den Bürgermeister stellt („Da wird gute Arbeit geleistet“), aber auch auf Minderheitsgemeinden, wie etwa Seebenstein.

