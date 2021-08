„Dienstbadehose gibt es leider keine mehr“, schmunzelt der Kommandant der Polizeiinspektion Willendorf, Roland Hofer – die habe er allerdings auch während der Gendarmerieausbildung in den 80-er Jahren nicht gerne getragen. „Richtige ‚Liebestöter‘“, lacht er, dann wird er ernst. Lustig sei es nicht, bei glühender Hitze stundenlang bei Verkehrskontrollen oder zur Unfallabsicherung zu stehen. Das gehöre aber dazu, genauso wie bei klirrender Kälte und strömendem Regen. In den Ballungszentren sei das aber sicher noch schwieriger.

Ob sich die Menschen bei Hitze anders verhalten? Oft sei mehr Alkohol im Spiel, bei familiären Auseinandersetzungen oder im Straßenverkehr: „Die Leute trinken manchmal mehr und löschen ihren Durst eben nicht nur mit Mineralwasser“, erzählt Hofer mit einem Augenzwinkern.

Die Uniformen seien im Gegensatz zu früher wesentlich angenehmer und zweckdienlicher. „Kurze Hosen, wie sie bei der Polizei in südlichen Ländern üblich sind, haben sich bei uns noch nicht durchgesetzt, Kurzarmhemden schon“, gibt er einen Einblick in die Kleidungsvorschriften. Am Beginn seiner Dienstzeit habe es einen Erlass gegeben, dass „bei 25 Grad im Schatten gemessen, das langärmelige Diensthemd drei Mal – nicht mehr, nicht weniger – umzukrempeln sei“. Man merkt schnell: Hofer ist auch an „Hundstagen“ mit Humor in seinem verantwortungsvollen Berufsalltag unterwegs.

ARBÖ-Einsatzleiter Christian Holzer vom Prüfzentrum in der Bezirkshauptstadt Neunkirchen. Elfi Hagenbichler

Auch Christian Holzer, Einsatzleiter aus dem ARBÖ-Prüfzentrum Neunkirchen und sein Team geben ihr Bestes, um auch an heißen Tagen einen kühlen Kopf zu bewahren: „Ob es regnet, schneit oder die Sonne vom Himmel brennt – wir vom Pannendienst sind rund um die Uhr erreichbar und einsatzbereit!“ Die Zusammenarbeit mit der Polizei funktioniere dabei sehr gut, hält er fest. Die Pannenfahrzeuge seien mit Klimaanlage gut ausgestattet und im Überlastungsfall werde ein Fahrerwechsel vorgenommen. „Es ist wichtig, dass wir schnell und konzentriert arbeiten“, erzählt er aus seinem Berufsalltag, die Straße müsse nach einer Panne oder einem Unfall so schnell wie möglich wieder frei sein.

Ob es in der heißen Jahreszeit gehäuft zu Problemen komme? „Mehr Unfälle gibt es nicht, aber die Leute sind unkonzentrierter, die Zahl der Randstein- und Parkschäden steigt“, appelliert Holzer an die Autofahrer, nicht auf den Sommercheck und Motorkontrollen zu vergessen, damit Klimaanlagen, Reifen und Abgassysteme optimale Dienste in hitzigen Zeiten leisten könnten. Immer wieder würden auch Kinder und Tiere zu lang in den heißen, verschlossenen Fahrzeugen zurückgelassen.

Geruchsbelästigung erschwert die Arbeit

Kräfteraubend und belastend ist auch die Arbeit bei der Müllabfuhr – gerade bei hochsommerlichen Temperaturen. „Ohne ein gutes Team funktioniert die Arbeit nicht“, erzählen die Mitarbeiter des städtischen Wirtschaftshofes Neunkirchen beim Lokalaugenschein. Dabei müsse vor allem das Zusammenspiel zwischen Chauffeur und Aufleger funktionieren, betont Fritz Samwald, ein Mitarbeiter des Wirtschaftshofes.

August Hladik, Roland Mayerhofer und Thomas Kammer, Mitarbeiter des Wirtschaftshofs. Elfi Hagenbichler

Die Teams seien gut eingespielt, der Fahrer helfe bei den Tonnen mit, die Aufleger würden bei knappen Fahrsituationen einspringen. „Jeder Handgriff muss passen, jeder Fehler kann zu einem folgenschweren Arbeitsunfall führen“, hält er fest. Spaß an der Arbeit und Vertrauen zu den Kollegen – das sind die Zauberworte, die für die gute Stimmung am Wirtschaftshof verantwortlich sind. Auch wenn es manchmal mühsam sei, besonders an den heißesten und kältesten Tagen im Jahr. „Ganz heftig ist der Abtransport der Bio-Tonnen“, gibt Samwald einen Einblick in die speziellen Herausforderungen seines Berufes – die Geruchsbelästigung und die Madenentwicklung seien nichts für schwache Nerven.

„Viel trinken ist wichtig“, meint er – und den Humor dürfe man nicht verlieren. „Wir haben immer Spaß bei der Arbeit“, lacht er, „ob kalt, oder warm, wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen!“