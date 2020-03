Im Zuge der Corona-Pandemie haben sich im Bezirk Neunkirchen zahlreiche Initiativen gebildet – es gibt die Möglichkeit, Lebensmittel oder Medikamente zu bestellen, zahlreiche Betriebe bieten Lieferdienste an. NÖN.at hat für Sie die wichtigsten Informationen aus allen 44 Bezirksgemeinden zusammengetragen. Fehlt eine Aktion oder Initiative? Bitte wenden Sie sich hierzu per E-Mail an p.grabner@noen.at, der Artikel wird laufend aktualisiert und gerne ergänzt.

Altendorf bis Gloggnitz

Altendorf: Das Gemeindeamt wurde auf Notbetrieb umgestellt, eine Mitarbeiterin ist von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 12 Uhr erreichbar. Das Gasthaus „zur Dorfwirtin“ bietet ab Montag, 23. März einen Lieferservice an – von Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr und am Wochenende von 12 bis 18 Uhr. Bestellungen sind unter 02662/20078 oder 0676/33 44 117 möglich. Geliefert wird im Umkreis von zehn Kilometern. Außerdem steht der Hofladen von Familie Zwerger, Altendorf 5, zur Selbstbedienung offen. www.gemeinde-altendorf.at

Die Gemeinde ist telefonisch unter 02630/36535 erreichbar. www.buerg-voestenhof.at Edlitz: Das Gemeindeamt ist wie gewohnt unter 02644/7250 erreichbar. Die Nahversorgung ist durch den Nah&Frisch-Markt Freiler im Ort gesichert. Für ältere Personen wird die Unterstützung der Gemeinde bei Einkäufen angeboten. Diese können sich per Telefon an die Gemeinde melden, wenn keine Mitversorgung durch Familie oder andere Personen organisiert werden kann. www.edlitz.at

Grafenbach bis Neunkirchen

Grafenbach-St. Valentin: Der Parteienverkehr ist eingeschränkt, dringende Anliegen sollten via Telefon oder E-Mail abgehandelt werden. Die Öffnungszeiten des Gemeindeamtes wurden auf Montag, Dienstag und Donnerstag, 8 bis 12 Uhr beschränkt. Die Aktion „Essen auf Rädern“ wird uneingeschränkt weitergeführt. Wer sich dafür anmelden möchte, kann das zwischen 8 bis12 Uhr am Gemeindeamt (02630/37216) anrufen. Wer zur Risikogruppe zählt bzw. besonders gefährdet ist, dem wird Hilfe beim Einkauf oder sonstigen Erledigungen angeboten: 0699/81209299. Auch wer helfen möchte, kann sich unter dieser Nummer melden. Zudem gibt es eine Kooperation mit der Bäckerei Schlief, die von Montag bis Freitag bestimmte Plätze im Gemeindegebiet anfährt: 9.30-9.40 Uhr – Wohnhausanlage Bundesstraße 5A, 9.45-10.05 Uhr – Paul-Kögler-Straße (bei neuem Spielplatz), 10.10-10.30 Uhr – Gemeindeamt Grafenbach, 10.40-11 Uhr – Dorfplatz Penk, 11.10-11.30 Uhr – Dorfplatz Oberdanegg. www.grafenbach.at

Otterthal bis St. Egyden

Otterthal: Die Gemeinde ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter 02641/8480 erreichbar. Sollten Sie Unterstützung beim Einkauf benötigen, können Sie sich bis 10 Uhr am jeweiligen Tag auf dem Gemeindeamt melden. Die Blutspendeaktion am 28. März von 14 bis 19 Uhr im Gemeindeamt findet trotz der aktuellen Situation statt. www.otterthal.at

Ternitz bis Zöbern