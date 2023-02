NÖN testet: Welche Krapfen sind die besten?

Was darf in der Faschingszeit auf gar keinen Fall fehlen? Richtig, der Faschingskrapfen. Die beliebte Mehlspeise aus Germteig – in den meisten Fällen mit Marillenmarmelade gefüllt – musste sich beim Redaktionsteam aus Neunkirchen einem Test unterziehen (siehe Infobox links). Ausgewählt wurden acht Bäckereien quer durch den Bezirk. Hier sind die Ergebnisse:

Bäckerei Schlief

Ein Krapfen ist hier ab 1,70 Euro erhältlich und bringt rund 63 Gramm auf die Waage. Sowohl außen als auch innen ist dieser sehr ansehnlich. Die Marmelade schmeckt nicht nur, sondern ist im Krapfen gut verteilt. Geschmacklich kann das Gesamtpaket überzeugen: sehr fluffig und locker. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.

Bäckerei Schlief Foto: Grabner

Bäckerei Koll

Mit leichten optischen Schönheitsfehlern geht dieser Krapfen ins Rennen. Zu haben ist die 78 Gramm schwere Mehlspeise um 1,70 Euro. Geschmacklich kann der Krapfen ebenfalls punkten, auch wenn die Marmelade besser verteilt sein könnte. Sein Geld wert ist der Krapfen aber allemal.

Bäckerei Koll Foto: Grabner

Kirchenwirt

Stolze 116 Gramm wiegt der über die Bezirksgrenzen hinaus bekannte Klosterkrapfen aus Maria Schutz. Hier überzeugt die Optik letztendlich mehr als der Geschmack. Während die Marmelade zwar voll punkten kann, ist der Teig beim Test etwas zu trocken. Mit 2,50 Euro pro Stück ist der Klosterkrapfen der teuerste – aus Sicht der Tester ein wenig zu teuer.

Kirchenwirt

Foto: Grabner

Bäckerei Fischböck

Obwohl dieser 78 Gramm schwere Krapfen etwas blass erscheint, überzeugt seine schöne Form. Die Marmelade schmeckt nicht sehr intensiv, der Teig ist dafür aber sehr saftig und gut. Außerdem ist der Krapfen bereits um 1,30 Euro zu haben.

Bäckerei Fischböck Foto: Grabner

Bäckerei Dorfstetter

Für einen Preis von 1,50 Euro pro Stück sind diese Krapfen (67 Gramm) sehr klein – und was sofort auffällt: nicht stark gezuckert. Die Marmelade im Inneren der Süßspeise kann dafür aber wieder überzeugen. Einen Minuspunkt gibt es aber dennoch: Die Marmelade ist nicht gut verteilt. Geschmacklich gibt es an dem Krapfen aber nichts auszusetzen.

Bäckerei Dorfstetter Foto: Grabner

Bäckerei Krenn

Bei den Testern kann dieser Krapfen – er bringt insgesamt 78 Gramm auf die Waage – ganz besonders überzeugen. Sowohl die Form, als auch der Staubzucker passen perfekt. Leise Kritik gibt es nur bei der Füllung: Die Marmelade ist zwar gut, könnte allerdings noch ein bisschen mehr und besser verteilt sein. Der Teig selbst ist sehr fluffig und nicht trocken. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier mit Abstand am besten: Der Krenn-Krapfen ist mit 1,25 Euro pro Stück am günstigsten.

Bäckerei Krenn Foto: Grabner

Bäckerei Dietmayer

Mit 83 Gramm ist dieser Krapfen der Zweitschwerste und für 1,70 Euro zu haben. Optisch ist er zwar blass, dafür aber sehr großzügig angezuckert. Der Geschmack der Marmelade weicht durch eine Zitrusnote von den anderen etwas ab, das stört aber nicht. Ganz im Gegenteil: Geschmacklich überzeugt dieser Krapfen vollkommen.

Bäckerei Dietmayer Foto: Grabner

„16 Grad“

Ein optisch kleinerer, aber sehr feiner Anblick sind die Krapfen von Lisi Windbichler mit 70 Gramm. Geschmacklich können die süßen Kreationen die Jury ebenfalls überzeugen. Die Marmelade schmeckt sehr süß, das schadet dem Gesamtkonzept aber nicht im Geringsten. Preistechnisch können sie mit 1,40 Euro ebenfalls mithalten.

„16 Grad “ Foto: Grabner

