Jubelstimmung in der ÖVP-Parteizentrale, als kurz nach 17 Uhr die erste Hochrechnung verkündet wird. Allgemeiner Tenor: Zwar hatte man mit einem deutlichen Sieg gerechnet, dass er dann aber so hoch ausfallen würde, kam überraschend. „Es gab klare Botschaften von unserem Spitzenkandidaten Sebastian Kurz, unsere Kandidaten haben hundert Prozent gegeben und jede Gemeinde – von Altendorf bis Zöbern – hat Stimmung gemacht“, bilanziert ÖVP-Bezirksparteiobmann Hermann Hauer zufrieden. Klar sei auch, dass der Wähler das „gegenseitige Anpatzen und Schlechtmachen“ schlicht nicht goutiert habe: „Dem wurde mit diesem Ergebnis eine deutliche Absage erteilt!“

Gespenstisch ruhig hingegen in der Parteizentrale der SPÖ, dass der zweite Platz im Bezirk zurückgeholt wurde, sei nur ein Wermutstropfen: „Für mich als Realist war das Ergebnis vorhersehbar, weil wir uns in den letzten Wochen keinen Millimeter weiterbewegt haben“, so Bezirksparteiobmann Bgm. Rupert Dworak. Die Stimmen, die man sich zuletzt von den Grünen geholt habe, seien 1:1 wieder dorthin gewandert: „Und die Skandale der FPÖ haben ausschließlich der ÖVP genutzt!“ Dworaks nennt noch weitere Gründe: „Wir besetzen wunderbar die Nischenthemen, aber wir müssen uns auch wieder den gesellschaftspolitisch wichtigen Themen widmen!“

Wenig Grund zur Freude zeigten auch die Vertreter der Freiheitlichen, die sich zum „Wunden lecken“ im Neunkirchner Restaurant „Sahnehäubchen“ zusammenfanden. Neben FP-Landtagsabgeordnetem Jürgen Handler und Bezirksparteiobmann Edi Tauchner zeigte auch Stadtparteichefin Regina Danov, dass sie sich mehr erwartet hätte: „Jetzt gehen wir es erst recht mit voller Kraft an. Die nächsten Wahlen müssen wieder unseren Erfolg zeigen!“ Und Handler setzte noch einen Sager drauf: „Unsere Verluste sind hausgemacht, dem können nur wir, die Basis, gegensteuern.“

Strahlende Gesichter hingegen bei den Grünen Neunkirchen, die jetzt mit vollem Optimismus bereits auf die Gemeinderatswahl 2020 schauen. Für Neunkirchens Klubobmann und Gemeinderat Johann Gansterer ist der Wiedereinzug in das Parlament ein großer Erfolg. "Ein großes Danke an die Wähler und an die Mitarbeiter, die gelaufen sind und die bis zur letzten Minute gekämpft haben. Es hat sich ausgezahlt. Im Vergleich zu 2017 ist das Ergebnis Tausend und Eins“, so Gansterer.

Vizebürgermeister Martin Fasan sieht den Wahlerfolg in der Jugend: „Es gibt eine neue Jugend, die sich für Klimaschutz und vor allem für die eigene Zukunft interessiert.“

Zufriedenheit auch bei den NEOS: „Unser Ergebnis ist das beste Ergebnis, das wir je hatten. Wir haben all unsere Erwartungen erfüllen können, was mich sehr freut. Eine Koalition aus ÖVP und FPÖ erscheint unwahrscheinlich, was für Österreich sicher positiv ist“, reagiert NEOS-Wahlkreisspitzenkandidat Thomas Tauchner auf das Ergebnis. Auch wenn er noch nicht alle Gemeindeergebnisse im Detail kenne, allgemein ist Tauchner zufrieden: „Wir haben in eher schwierigem Terrain für uns durch die Bank sehr gute Ergebnisse erzielen können und konstant Gewinne einfahren können – und das, obwohl uns im Gegensatz zu den Großparteien die Strukturen fehlen!“

