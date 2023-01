Bezirk Neunkirchen: ÖVP-Start in den Intensivwahlkampf

Die Verbesserung der Gesundheitsversorgung, die Sicherung der Trinkwasserversorgung, der Ausbau erneuerbarer Energieträger – unter anderem mit diesen Forderungen hat die Bezirks-ÖVP in der Vorwoche auch offiziell ihren Wahlkampf eröffnet. Wobei man das Wort „Wahlkampf“ eher vermeiden will: „Wir werden drei Wochen durch den Bezirk touren, mit den Leuten reden und versuchen, zu überzeugen“, sagte Waltraud Ungersböck, die hinter Spitzenkandidat Hermann Hauer an Position zwei antritt, bei einem Pressetermin in der Vorwoche.

Hauer sieht mit seiner Partei „Stabilität“ gewährleistet: „Manche anderen Parteien wollen aus der Landtagswahl eine Bundeswahl machen.“ Kritik übt Hauer an SPÖ und FPÖ – denn „Rot-Blau“ wolle „die Stabilität vernichten“, glaubt er.

Bis zum 29. Jänner will man vor allem auf persönliche Kontakte setzen – nach Möglichkeit soll jeder Haushalt erreicht werden. „In den kleinen Gemeinden wird das funktionieren, in den größeren Gemeinden versuchen wir unser Bestes“, so Bezirksgeschäftsführer Hannes Mauser.

Von NÖN.at auf das Wahlziel – und darauf, ob das Halten zweier Landtagsmandate im Bezirk auch realistisch ist – angesprochen, wollte sich Hauer nicht festlegen: „Ich traue mir keine Prognose zu. Wir wollen das Land mit Stabilität in gute Zeiten führen!“

Bauernbund trommelt für ihre Kandidatin

Listenzweite Waltraud Ungersböck lud in der Vorwoche als Spitzenkandidatin des Bauernbundes im Bezirk zu einem eigenen Wahlkampfauftakt. „Ich möchte aufzeigen, dass Agrarpolitik immer Gesellschaftspolitik ist, denn die jüngere Vergangenheit hat bewiesen, dass Abhängigkeit vom Weltmarkt in einer schlimmen Krise enden kann: Hier haben unsere Bäuerinnen und Bauern gezeigt, dass man sich auch in unsicheren Zeiten auf sie verlassen kann und sie die Versorgungssicherheit garantieren“, so Ungersböck über ihre Motivation, zu kandidieren.

Gekommen waren zu dem „Winterfrühschoppen“ am Milchhof in Reitersberg unter anderem auch NÖs Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger.

Bezirk auch auf Landesliste vertreten

Neben den 15 Kandidatinnen und Kandidaten auf der ÖVP-Bezirksliste kandidiert mit Johannes Luef aus Wartmannstetten auch ein Neunkirchner Vertreter auf der ÖVP-Landesliste – und das bereits zum dritten Mal. Der oberste Polizei-Personalvertreter im Land sei nicht nur „verlässlicher Partner im Bereich der Sicherheit“, sondern auch „wichtiges Bindeglied“, lobte ÖVP-Bezirksspitzenkandidat Hermann Hauer bei einem Pressegespräch. Mit Luef setze der Bezirk „auch auf der Landesliste ein klares Lebenszeichen“, so Hauer. Die größten Herausforderungen im Bereich der Polizei sieht Luef derzeit im Lukrieren von Nachwuchs sowie in der Internetkriminalität.

Rückendeckung gibt es von Luef, aber auch von Hauer übrigens für die umstrittene Entscheidung von ÖVP-Innenminister Gerhard Karner, ein Veto bei der Schengen-Erweiterung um Rumänien und Bulgarien einzulegen. „Jeder, der das kritisiert, hätte in der Verantwortung eines Innenministers ebenso reagiert“, ist Hauer überzeugt. Karner hatte seine Entscheidung mit hohen Flüchtlingszahlen und fehlendem Außengrenzschutz begründet.

