Otto Bauer und Georg Zwickl bekamen Ehrenzeichen verliehen

Über das „Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“ in Silber durfte sich der ehemalige SPÖ-Vizebürgermeister Otto Bauer freuen. Er war in Breitenau über Jahrzehnte hinweg im Gemeinderat vertreten und arbeitete dabei maßgeblich an Zukunftsprojekten mit. Zudem war er Sparkassenrat in der Sparkasse Neunkirchen.

Die Goldmedaille für „Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ bekam Georg Zwickl aus Breitenstein von ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreicht. Er ist nicht nur Obmann des Vereins „Club der Freunde Ghegas“, sondern leitet auch das in Breitenstein ansässige Ghega-Museum, das direkt am Bahnwanderweg liegt.