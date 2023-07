Pendler-Pauschale: Bezirks-SPÖ fordert „Teuerungsschutz“

Von einem „Raub“ an den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern spricht die SPÖ – Grund ist das Auslaufen der befristeten Erhöhung des Pendlerpauschale mit 30. Juni. SPÖ-Bezirksparteichef Christian Samwald wirft der Bundesregierung gar „Ignoranz“ und „Tatenlosigkeit“ vor. „Die Teuerungskrise ist bei weitem noch nicht überstanden und die massiv gestiegenen Lebenshaltungs- und Energiekosten drängen immer mehr Menschen in Österreich und damit auch im Bezirk Neunkirchen an die Armutsgrenze. Und was tut die Regierung um zumindest den Arbeitnehmer*innen ihr Leben zu erleichtern?“, so Samwald. Die „erhöhte Pendlerpauschale“, so Samwald, koste Pendler bis zu 1.500 Euro pro Jahr mehr.

Im Bezirk Neunkirchen gebe es, so der SPÖ-Bezirksparteichef, rund 13.380 Pendlerinnen und Pendler – so erhalte etwa eine Frau mit Medianeinkommen, die mehr als zehn Tage pro Monat von Gloggnitz nach Wiener Neustadt pendle, 326,40 Euro weniger pro Jahr. Deshalb fordere man eine Verlängerung der befristeten Erhöhung sowie eine „sozial gerechtere und ökologischere Ausgestaltung der Pauschale“, so SPÖ-Landesparteivorsitzender Sven Hergovich: „Soll unter anderem heißen: Eine Umgestaltung der Pauschale zu einem Absetzbetrag, damit niedrigere Einkommen stärker profitieren. Geringverdiener sollen also stärker profitieren als bisher. Immerhin leiden sie ja auch noch stärker unter der Teuerungswelle!“

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hatte das Auslaufen des erhöhten Pendlerpauschale zuletzt bekannt gegeben und argumentiert, dass man die Inflation nicht zusätzlich befeuern wolle. Direkt preissenkende Maßnahmen wie die Stromkostenbremse blieben aufrecht, so der Minister.