„Notbremse“ der Diözese

Im Februar 2020 gab der Wirtschaftsrat der Erzdiözese Wien bekannt, die Zuschüsse für die niederösterreichischen Pfarrkindergärten mit Herbst 2022 einzustellen. Begründet wurde dies etwa damit, dass „die Bedingungen zur Führung von Pfarrkindergärten in Niederösterreich immer schwieriger“ würden.

„Neunkirchner“ Lösung

Gemeinsam mit der Bürgerplattform „We are family“ wurde in den letzten Monaten an einer Lösung für die vier Standorte im Bezirk Neunkirchen gearbeitet. Der Wirtschaftsrat der Erzdiözese hat für das Konzept eine „bedingte Förderzusage“ beschlossen. Bedingung ist laut Diözese, dass zusätzlich in Aussicht gestellte Förderungen auch realisiert werden. Was vier weitere Kindergärten in NÖ betrifft, sei man dabei, „Einzellösungen zu finden“.