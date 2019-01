Am Freitag wurde die FF Gloggnitz Stadt zu einem Verkehrsunfall auf die S6 Richtung Wiener Neustadt gerufen. Zwischen Gloggnitz und Neunkirchen krachte ein Pkw gegen die Leitschiene und kam in Folge auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Mittels Last wurde der Pkw geborgen und verbracht. Verletzt wurde niemand.