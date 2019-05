Ein PKW-Lenker kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, streifte mehrere Bäume und Sträucher und wurde in Folge in die Schwarza geschleudert.

Zu einer nicht alltäglichen Fahrzeugbergung wurden am Freitagabend die Feuerwehren Küb und Gloggnitz Stadt auf die B27 gerufen. Ein Lenker kam von der Fahrbahn ab, streifte mehrere Bäume und Sträucher und landete mit seinem Fahrzeug in der Schwarza. Zuvor dürfte sich der Wagen auch überschlagen haben. Der Lenker wurde von mehreren nachkommenden Fahrern aus dem PKW, der sich allmählich mit Wasser füllte, befreit und ans Ufer gebracht. Er wurde in weiterer Folge vom RK Gloggnitz ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.

Für die Bergung selbst musste eine Schneise geschlagen und mehrere kleine Bäume und Sträucher entfernt werden. Nach rund 2 Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Detail am Rande: Vor wenigen Tagen führte die Schwarzau aufgrund der ergiebigen Niederschläge Hochwasser. "Der Unfall zu diesem Zeitpunkt wäre mit Sicherheit aufgrund des noch höheren Wasserstandes weitaus schwieriger abzuarbeiten gewesen", so Abschnittsfeuerwehrkommandant und Einsatzleiter Brandrat Thomas Rauch.